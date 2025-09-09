Viih Tube desabafa após colocar botox aos 25 anos: “Não gostei”

Viih Tube usou as redes sociais, nesta terça-feira (9/9), para fazer um desabafo sobre o botox que colocou pela primeira vez. A influenciadora digital, de 25 anos, revelou que se decepcionou com o resultado.
Nos stories do Instagram, a ex-BBB apertou os olhos para mostrar que não conseguia mexer a testa, e falou sobre o quanto isso a incomodava. “Deixa eu falar um negócio sério com vocês, por que gostam de fazer botox, primeira vez que eu fiz, eu não consigo ter expressão, vou tentar”, disse ela.
Ela continuou: “A testa não faz. Gostei de botox, não, coisa esquisita, não mexe”, falou ela, que está nas Ilhas Maldivas com o marido, Eliezer, e um casal de amigos.
Mãe de dois filhos, Lua e Ravi, Viih Tube passou por uma série de procedimentos recentemente, como abdominoplastia, lipoaspiração nas costas e braços, correção de diástase e hérnia umbilical, e redução das mamas.