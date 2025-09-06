06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Viih Tube lamenta ausência em momento especial do filho Ravi: “Chorei”

Escrito por Metrópoles
viih-tube-lamenta-ausencia-em-momento-especial-do-filho-ravi:-“chorei”

Viih Tube e Eliezer estavam em viagem à África do Sul quando o filho caçula, Ravi, de 9 meses, deu os primeiros passos. O momento foi compartilhado nas redes sociais, onde a influencer desabafou por não estar presente. “Como assim ele vai andar e eu não estou lá?”, publicou.

Ravi e a irmã mais velha, Lua Di Felice, de 2 anos, ficaram no Brasil sob os cuidados das babás e das avós. “Chorei recebendo esse vídeo dos seus primeiros passinhos. Já, já está andando. Obrigada, meu Deus! Como sou grata! Acho que está querendo fazer surpresa para os papais quando voltarmos de viagem, hein”, escreveu a mãe.

Eliezer também compartilhou a reação ao receber o vídeo dos primeiros passos do filho: “Estamos chorando aqui”.

Viih Tube e Eli posam com os dois filhos, Lua e Ravi

Viih Tube e Eliezer

2 de 5

Viih Tube e Eli posam com os dois filhos, Lua e Ravi

Instagram/Reprodução3 de 5

Viih Tube, Eli, Lua e Ravi posam juntos com os pets

Instagram/Reprodução4 de 5

Viih Tube, Eli, Lua e Ravi posam para as redes sociais

Instagram/Reprodução5 de 5

Viih Tube cancela agenda após ser diagnosticada com doença contagiosa

Reprodução/Instagram

O casal de ex-BBBs deixou a África do Sul neste sábado (6/9) rumo a um destino surpresa preparado por Eliezer. Viih acredita que será uma viagem praiana: “Indo para o segundo destino, acho que esse é algo mais praia (minha mala tem muito biquíni). Acho também que tem algo com animais marinhos (ouvi eles falando algo sobre tubarão e me fiz de louca)”.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Viih Tube (@viihtube)

ContilNet Notícias

