Vini Jr. causa alvoroço ao curtir foto de Virginia de biquíni

Virginia Fonseca e Vinícius Jr. voltaram a movimentar as redes nesta quinta-feira (4/9). A influenciadora publicou um carrossel de fotos de biquíni se despedindo da temporada na Espanha — “Cabou milho, cabou pipoca. Hora de dar tchau”, escreveu — e, pouco depois, o atacante do Real Madrid deixou uma curtida no post. O gesto foi suficiente para incendiar os comentários e reaquecer os rumores de um possível relacionamento.

Nos últimos dias, os dois já haviam sido flagrados por fãs em um iate de luxo em Marbella, acompanhados de amigos. Embora não tenham posado juntos oficialmente, detalhes semelhantes nas publicações de ambos alimentaram a especulação entre os seguidores.

Relembre o caso

Os rumores de aproximação surgiram em julho, após Virginia — que se separou de Zé Felipe em maio — ser vista em festas organizadas por Vini Jr. no Rio de Janeiro. A própria influenciadora mencionou, em seu programa no SBT, que esteve em uma das comemorações do jogador.

Enquanto isso, Virginia continua compartilhando registros da viagem com amigos e compromissos profissionais na Europa. Já Vini Jr., mais discreto, mantém publicações pontuais — o suficiente, porém, para virar assunto quando a interação é com a ex-nora de Leonardo.

