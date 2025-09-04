Violência contra a mulher: Operação Shamar encerra com mais de 70 prisões no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) encerrou, no dia 4 de setembro, sua participação na Operação Shamar 2025, iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. As ações, intensificadas durante o Agosto Lilás, englobaram tanto medidas educativas quanto repressivas em todo o estado.

Durante o mês de agosto, as delegacias de Rio Branco e do interior realizaram 504 ações de panfletagem e 84 ações educativas em mídias digitais, alcançando cerca de 38 mil pessoas. Além disso, foram promovidas 19 palestras que reuniram mais de 1.057 participantes, reforçando a importância da informação e prevenção.

No âmbito repressivo, a operação resultou em 76 prisões relacionadas à violência doméstica, sendo 66 em flagrante e 10 por mandado judicial. Também foram cumpridas medidas protetivas, apreendidas armas e concluídos 133 inquéritos policiais com autoria identificada, acelerando as investigações e responsabilizando os agressores.

A delegada Juliana de Angelis, coordenadora estadual da Operação Shamar, destacou que a ação vai além da repressão. “Nosso objetivo é oferecer acolhimento, informação e segurança às mulheres, além de incentivar a denúncia e quebrar o ciclo da violência. Levamos conhecimento a escolas, comunidades e instituições para transformar essa realidade”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, ressaltou que os resultados refletem o empenho da instituição em reduzir os índices de violência contra a mulher. Segundo ele, o esforço incluiu ações estratégicas de prevenção e repressão, com foco no fortalecimento das delegacias especializadas e capacitação de profissionais.

A Operação Shamar mobilizou mais de 59 policiais civis e diversas viaturas, contando com apoio das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam/DEMPCA), delegacias do interior e do Programa Bem Me Quer.