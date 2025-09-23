Vips da Front: aluna de medicina leva fora e passa a perseguir professor em faculdade da fronteira

Sará Queiroz

No último dia 18 de setembro, quem esteve em festa foi Sará Queiroz, que comemorou a chegada de um novo ciclo repleto de boas energias. Dona de uma simpatia marcante e muito querida por todos, Sará recebeu inúmeras homenagens de amigos e familiares, que não deixaram a data passar em branco.

A aniversariante é lembrada por sua delicadeza, carinho e pelo jeito especial de conquistar amizades verdadeiras. Nesta nova fase, os desejos se multiplicam: saúde, sucesso e muitas realizações.

Feliz aniversário, Sará Queiroz! Que a vida siga iluminada e cheia de conquistas.

Farándula 2025 da UPDS

No último dia 20 de setembro, a cidade de Cobija foi palco de muita animação com a realização da Farándula 2025 da UPDS. O evento reuniu centenas de estudantes em uma caminhada festiva pelas principais ruas do município, marcada por música, cores, fantasias e muita diversão.

A farándula já é uma tradição consolidada nas unidades da Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), mas, no polo de Cobija, esta foi a primeira edição e chegou com força total. Além dos acadêmicos, todo o corpo docente da universidade também participou ativamente da celebração, reforçando o espírito de união e integração.

Outro destaque foi a presença calorosa da comunidade boliviana e brasileira, que acompanhou e prestigiou cada momento, tornando a festa ainda mais vibrante e multicultural.

Com grande adesão, o evento promete entrar de vez para o calendário anual da UPDS em Cobija, consolidando-se como um espaço de convivência, tradição e alegria.

Confira a galeria de fotos:

Um gesto de amor e solidariedade

Na última segunda-feira, dia 15, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, ao lado do vice-prefeito Sérgio Mesquita, inaugurou em Candeias do Jamari (RO) a tão aguardada Casa de Apoio para pacientes em tratamento de câncer no Hospital do Amor, em Porto Velho.

O espaço foi pensado para acolher com dignidade e conforto pacientes de Epitaciolândia e Brasiléia que enfrentam diariamente a luta contra a doença. Mais do que uma obra, a casa simboliza esperança, fé e união.

Durante a cerimônia, um momento emocionante marcou todos os presentes: o depoimento de uma paciente que descreveu a conquista como “uma vitória incomparável”.

Com sensibilidade, o prefeito Sérgio Lopes destacou que a realização só foi possível graças ao esforço coletivo de motoristas, empresários e pessoas de bem que acreditaram no projeto. Já o vice-prefeito Sérgio Mesquita reforçou que a inauguração é um marco histórico para a região, reafirmando o compromisso da gestão com a saúde pública.

A Coluna Vips da Front registra com destaque esse gesto de amor, que vai muito além de paredes e tijolos: é apoio, é acolhimento, é força para continuar lutando.

MR Odontologia

No último sábado, dia 20, a MR Odontologia comemorou seus 7 anos de atuação no mercado com um evento especial para convidados. A celebração reuniu pacientes e parceiros em um momento de confraternização marcado por novidades e benefícios exclusivos.

Durante o encontro, foi lançado o plano interno “Botox Fidelidade”, que oferece valores especiais em combos promocionais, válidos apenas para as participantes convidadas.

Atualmente, a clínica conta com uma equipe de 15 profissionais que atuam de forma integrada, incluindo médico, psicólogos, fonoaudióloga, especialistas em massoterapia, epilação a laser e odontologia estética e funcional. Entre os destaques, está a área de harmonização orofacial, chefiada pela Dra. Mayra Rios.

Instalada no moderno Prédio MR, a clínica reafirma seu compromisso em aliar tecnologia, estética e bem-estar, consolidando sua história de excelência e inovação na fronteira.

Educação em foco

A última quinta-feira (18) foi marcada por um momento de muita alegria na Escola em Tempo Integral Elson Dias Dantas. Professores, estudantes e convidados se reuniram para a entrega de kits de material didático, higiene e alimentos, gesto que reforçou o compromisso com o bem-estar e a educação dos alunos.

A ocasião contou ainda com a participação especial do Rotary Clube do Alto Acre, representado por Eduardo Saady, que presenteou a escola com 400 quilos de arroz e feijão, uma verdadeira demonstração de solidariedade.

A escola, que atende cerca de 280 alunos em tempo integral, é referência na região não apenas pelo ensino regular, mas também pelas oficinas de música, artes, informática, natação, educação física e financeira. Recentemente, ganhou novas salas climatizadas, despensas e até uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), melhorias que foram muito comemoradas pela comunidade escolar.

Um evento de união, gratidão e celebração que mostrou o quanto a educação pode transformar vidas!

1ª Expo Fronteira, Assis Brasil

O município de Assis Brasil, no Acre, será palco da 1ª Expo Fronteira, evento que promete movimentar a economia local e valorizar a cultura e o agronegócio da região. A feira acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de outubro de 2025, com realização da Prefeitura de Assis Brasil e apoio do Governo do Estado do Acre, SEBRAE e parceiros.

A programação inclui exposições agropecuárias, rodadas de negócios, atividades culturais e grandes shows nacionais. Entre os artistas confirmados estão Gabriel Lenner, Vitinho Imperador e Gabi Martins. Mas as atrações começam antes: a tradicional cavalhada da Expo Fronteira será realizada no sábado, 27 de setembro, prometendo envolver o público em uma festa típica e cheia de emoção.

O acesso aos shows será mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) por uma pulseira de entrada, iniciativa que terá caráter solidário. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias carentes da região. A distribuição das pulseiras começará no dia 22 de setembro, na Praça Henock Timóteo (Praça da Bandeira), das 8h às 12h e das 14h às 17h, exclusivamente para maiores de 18 anos. Cada show requer 1 kg de alimento para obter a respectiva pulseira:

• Gabriel Lenner – 1 kg de alimento

• Vitinho Imperador – 1 kg de alimento

• Gabi Martins – 1 kg de alimento

A 1ª Expo Fronteira é uma oportunidade para fortalecer o agronegócio e o empreendedorismo na tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia), além de fomentar a cultura local e a solidariedade. A expectativa é receber visitantes de todo o Acre e dos países vizinhos, promovendo intercâmbio cultural e desenvolvimento econômico na região.

7º Constelão Fogo de Chão no QGIV

Nesta sexta-feira, dia 26, o point mais badalado da fronteira vai ferver! O QGIV Gastrobar promove a sétima edição do Constelão Fogo de Chão, uma noite que promete reunir gente bonita, boa gastronomia e muita animação.

A atração musical fica por conta de Luan Lima e Márcio Leite, que garantem embalar o público com um repertório especial para não deixar ninguém parado.

O evento já virou tradição no QGIV, conquistando cada vez mais espaço no calendário de diversão da região. Prepare-se para uma noite de sabor, música e alegria!

Baile Funk Agita a Fronteira

A cidade se prepara para receber “O Maior Baile Funk da Fronteira”, que promete agitar o público no próximo sábado, 27 de setembro, com uma noite de muita música e diversão. O evento será realizado no G.G.I.V. Gastrobar, tradicional ponto de encontro da juventude local.

Organizado pelo grupo Spotted UJBS Medicina, o baile terá como grande atração nacional o irreverente e carismático grupo Los Padres, conhecido por suas performances marcantes e presença de palco vibrante. Além deles, outras atrações confirmadas incluem Christopher Alexander, DJ Leandro O Fera, DJ Walker e Tiago Rodrigues, garantindo uma noite repleta de hits e energia contagiante.

Os ingressos do segundo lote estão sendo vendidos a R$ 25,00 exclusivamente para estudantes, com entrega via “Disk Entrega” pelo número (68) 99930-1234. Também há a opção de compra online via QR Party, cujo QR code está disponível no material de divulgação.

O evento conta ainda com o apoio de páginas estudantis como Spotted UJAP, Spotted MMXIII e Spotted UNITEC, fortalecendo a integração entre os universitários da região.

Com expectativa de casa cheia, o baile promete ser um dos maiores eventos do ano na fronteira, reunindo diferentes públicos em uma celebração da cultura funk. Os organizadores recomendam garantir os ingressos com antecedência para não ficar de fora.

Vida alheia

Semana já começou daquele jeitinho que a gente gosta: a vida alheia pegando fogo kkkk. Um servidor público, figura conhecida na nossa querida fronteira, anda meio maratonista correndo atrás da ex. O detalhe é que a moça já seguiu em frente e está em outro relacionamento, mas isso não impede o apaixonado de insistir no que ele chama de “grande amor da vida”. Entre um fora e outro, o coração mole do rapaz ainda precisa lidar com o desafio extra: conviver todos os dias com a amada dentro do mesmo setor de trabalho. Haja frieza emocional, viu?!

E não é que o babado da semana vem direto dos corredores de uma certa faculdade? Pois bem, uma estudante de medicina anda sendo humilhado de todas as formas , além da pressão da rotina acadêmica, resolveu se apaixonar pelo próprio professor. O homem, firme na postura de bom profissional, não pensou duas vezes antes de dar um fora digno de novela. Só que a moça, inconformada, agora vive infernizando a vida do pobre professor, e ainda por cima de forma secreta (secreto nada, os prints chegaram até aqui kkkk). Gata, se aquieta, porque do jeito que vai, tua batata vai assar rapidinho com essa “brincadeira de paixão”.

Entre uma música e outra, uma fantasia e outra, teve quem não perdesse tempo durante a farándula. O rapaz simplesmente resolveu virar o “metralhadora de beijos” e sair no arrastão, turma por turma, sem dar trégua. Cada parada, uma ou duas bocas eram surpreendidas pelo moço que, diga-se de passagem, não esperava resposta: chegava de supetão, na bênção do capeta, e pronto! O detalhe é que até esta pobre colunista quase entrou na lista das vítimas, mas, como diz o ditado popular, escapei fedendo do beijo do metralhadora!

Ei, gatinha teu marido fica contigo e com a tua amiguinha, kkkkk! Enquanto a dedicada estudante se jogava na farándula com a turma, o digníssimo esposo estava pleníssimo em um dos barzinhos “duvidosos” da fronteira, tomando uma gelada em ótima companhia. Até aí, nada demais, se não fosse um detalhe: a tal companhia era justamente uma velha amiga da esposa. O problema é que a amizade era tão boa, mas tão boa, que terminou em beijo trocado no meio da noite. Será que a dona do coração já sabe do ocorrido, ou só vai descobrir agora, lendo a coluna?