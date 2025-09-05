virginia-canta-sobre-“amar”-em-meio-a-rumores-de-affair-com-vini-jr.

Em meio aos rumores de affair com Vini Jr.. Virginia Fonseca instigou os fãs ao aparecer nas redes sociais cantando uma música sobre amar. O vídeo da influenciadora, que voltou de Madri na tarde de quinta-feira (4/9), foi postado após ela receber um buquê de rosas vermelhas de um remetente misterioso.

Virginia viajou para a capital espanhola ao lado do assessor Hebert, do maquiador Nikolas Miguel e dos amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire. Durante a visita, a influenciadora foi vista no mesmo iate que Vini Jr. e os dois foram vistos deixando o mesmo local após a festa.

Após várias especulações, Virginia postou um vídeo enquanto deixava a Espanha cantando um trecho da música É Hit, de Léo Foguete e Felipe Amorim. “Eu não sou de falar, mas quero te amar”, cantou a influenciadora no vídeo que foi publicado por Lucas Guedez.

A viagem de Virginia a cidade reacendeu os rumores de envolvimento entre a influenciadora e o jogador brasileiro. O fato de Vini estar de folga durante esta semana, visto que não foi convocado pela Seleção Brasileira e o Real Madrid não tem jogos previstos, também ampliaram as especulações.

Sobre o assunto, a assessoria da influenciadora limitou-se a informar que “não comenta a vida pessoal ou sexual” de Virginia e que ela está na Europa em viagem com amigos.

