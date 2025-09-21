Virginia curte domingo de sol no Rio com os filhos após coroação na Grande Rio

Após ser coroada rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, no último sábado (20/9), Virginia Fonseca, de 26 anos, aproveitou o domingo (21/9), ensolarado ao lado dos filhos, no Rio de Janeiro. A influenciadora compartilhou nas redes sociais registros da folga em família.
Nas imagens, ela aparece se divertindo na piscina com Maria Alice, de 4, e Maria Flor, 2. Em outro clique, posa com o caçula José Leonardo, que completou 1 ano recentemente. “Meu domingo de descanso com minha família! Obrigada, Deus”, escreveu Virginia.
Veja as fotos
Leia Também
Vale lembrar que a notícia de que a influenciadora e empresária assumiria o posto foi dada pelo portal LeoDias com exclusividade. Posteriormente, em 22 de maio, a empresária foi anunciada como a nova soberana dos ritmistas comandados por Mestre Fafá.
Sua estreia na Marquês de Sapucaí será no Carnaval de 2026, substituindo Paolla Oliveira, 43, no posto mais cobiçado da escola. Segundo a própria Virginia, sua passagem pela Grande Rio deve se estender por, pelo menos, dois anos.