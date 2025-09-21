Virginia curte domingo de sol no Rio com os filhos após coroação na Grande Rio

Escrito por Portal Leo Dias
Após ser coroada rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, no último sábado (20/9), Virginia Fonseca, de 26 anos, aproveitou o domingo (21/9), ensolarado ao lado dos filhos, no Rio de Janeiro. A influenciadora compartilhou nas redes sociais registros da folga em família.

Nas imagens, ela aparece se divertindo na piscina com Maria Alice, de 4, e Maria Flor, 2. Em outro clique, posa com o caçula José Leonardo, que completou 1 ano recentemente. “Meu domingo de descanso com minha família! Obrigada, Deus”, escreveu Virginia.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @virginia
Virginia curte domingo de sol no Rio com os filhos após coroação na Grande RioReprodução/Instagram: @virginia
Reprodução/Instagram: @virginia
Virginia curte domingo de sol no Rio com os filhos após coroação na Grande RioReprodução/Instagram: @virginia
Reprodução/Instagram: @virginia
Virginia curte domingo de sol no Rio com os filhos após coroação na Grande RioReprodução/Instagram: @virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca foi coroada oficialmente rainha de bateria da Grande RioReprodução: Instagram/@virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca foi coroada oficialmente rainha de bateria da Grande RioReprodução: Instagram/@virginia

Vale lembrar que a notícia de que a influenciadora e empresária assumiria o posto foi dada pelo portal LeoDias com exclusividade. Posteriormente, em 22 de maio, a empresária foi anunciada como a nova soberana dos ritmistas comandados por Mestre Fafá.

Sua estreia na Marquês de Sapucaí será no Carnaval de 2026, substituindo Paolla Oliveira, 43, no posto mais cobiçado da escola. Segundo a própria Virginia, sua passagem pela Grande Rio deve se estender por, pelo menos, dois anos.

