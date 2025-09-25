Virginia deixa comentário em foto de Vini Jr. em meio a rumores de affair

Virginia, nós estamos de olho! Nesta quinta-feira (25/9), a influenciadora digital chamou atenção ao comentar em uma publicação de ninguém menos que Vini Jr. Em meio aos rumores de romance, ela escreveu um “NUU”, gíria para “nossa”, em um ensaio do craque para uma grife de luxo. Embora ainda faça mistério sobre os boatos de affair, a mensagem reforça a proximidade entre os dois.

Em seu perfil no Instagram, Vinicius compartilhou uma sequência de imagens para uma campanha de óculos de sol de uma grife europeia. Entre os cliques, o jogador de futebol aparece posando em diferentes ambientes de sua casa, além de apostar em modelos diferenciados da grife. Rolou até um registro mais ousado do atleta trocando de roupa em seu closet.

Mas os comentários acabaram roubando totalmente a cena. Isso porque Virginia deixou o mistério um pouco de lado e deixou uma mensagem para Vini: “NUUU”. Rapidamente, a declaração bombou de curtidas e até fechamento desta matéria, já acumulava mais de 29 mil curtidas e 2.130 respostas, o que evidencia o impacto do possível casal.

Vale lembrar que em recente entrevista ao titular deste portal, Leo Dias, no entanto, a famosa fez mistério sobre suas viagens para a cidade do jogador, Madrid, na Espanha: “Fui lá, solteira… eu fui lá passear… fui [em pontos turísticos] visitar o estádio [do Real Madrid]”, brincou a apresentadora, que viajou duas vezes para lá desde o término de seu casamento.