Virginia e Margareth passam a seguir mãe de Vini Jr. em meio a rumores de affair

Virginia Fonseca alimentou ainda mais as especulações sobre uma possível proximidade com Vini Jr.. Neste domingo (21/9), a influenciadora passou a seguir no Instagram Fernanda Cristina, mãe do jogador do Real Madrid apontado como seu affair.

O gesto foi acompanhado também por sua mãe, Margareth Serrão, que além de seguir Fernanda, surgiu em um registro ao lado dela. Na foto, publicada nas redes sociais, as duas aparecem sorridentes, e Margareth ainda escreveu na legenda: “Uma nova amizade”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia e Margareth Serrão passam a seguir mãe de Vini Jr nas redes sociais em meio a rumores de affair Foto: Reprodução Virginia e Margareth Serrão passam a seguir mãe de Vini Jr nas redes sociais em meio a rumores de affair Foto: Reprodução Vini Jr com a mãe Fernanda Cristina e Virginia Foto: Reprodução Mãe de Virginia com a mãe do Vini Jr Foto: Reprodução Voltar

A interação entre as famílias agitou os fãs da influenciadora, que enxergaram a aproximação virtual e presencial como um possível indício de que Virginia e o atleta estariam cada vez mais ligados.

Até agora, nem Virginia nem Vini Jr. se pronunciaram sobre o assunto.