Virginia e Margareth passam a seguir mãe de Vini Jr. em meio a rumores de affair

Escrito por Portal Leo Dias
Virginia Fonseca alimentou ainda mais as especulações sobre uma possível proximidade com Vini Jr.. Neste domingo (21/9), a influenciadora passou a seguir no Instagram Fernanda Cristina, mãe do jogador do Real Madrid apontado como seu affair.

O gesto foi acompanhado também por sua mãe, Margareth Serrão, que além de seguir Fernanda, surgiu em um registro ao lado dela. Na foto, publicada nas redes sociais, as duas aparecem sorridentes, e Margareth ainda escreveu na legenda: “Uma nova amizade”.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Virginia e Margareth Serrão passam a seguir mãe de Vini Jr nas redes sociais em meio a rumores de affairFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Virginia e Margareth Serrão passam a seguir mãe de Vini Jr nas redes sociais em meio a rumores de affairFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Vini Jr com a mãe Fernanda Cristina e VirginiaFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Mãe de Virginia com a mãe do Vini JrFoto: Reprodução

A interação entre as famílias agitou os fãs da influenciadora, que enxergaram a aproximação virtual e presencial como um possível indício de que Virginia e o atleta estariam cada vez mais ligados.

Até agora, nem Virginia nem Vini Jr. se pronunciaram sobre o assunto.

