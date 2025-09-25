Virginia e Maya Massafera reclamam da solteirice: “Homens não chegam”

Virginia Fonseca e Maya Massafera abriram o jogo sobre a vida de solteira durante um evento promovido pela ex-esposa de Zé Felipe. As duas surpreenderam ao revelar que os homens não se aproximam delas.

“Amiga, tá difícil! Os homens não chegam na gente. Não chegam!”, desabafou Virginia.

Virginia Fonseca manda recado aos fãs durante internação de Maria Alice, de 4 anos

Maya Massafera

Virginia Fonseca

Maya Massafera

Separada de Zé Felipe desde maio, a influenciadora é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Ao ser questionada por Maya sobre investidas nas redes sociais, Virginia completou: “Não recebo nada, acho que eles têm medo de mim. Eu não mordo não, viu?”.

Maya também demonstrou insatisfação com a postura dos homens: “Chegam menos do que eu gostaria”, comentou.