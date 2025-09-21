Virginia fala pela primeira vez sobre relação com Vini Jr; veja vídeo

O amor está no ar, mas Virginia Fonseca ainda prefere despistar a respeito. A apresentadora foi coroada no posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, na madrugada deste domingo (21/9), e, em entrevista exclusiva a este colunista do Metrópoles, comentou sobre os rumores de um romance com o jogador de futebol Vinícius Jr.

Virginia concordou que quando está “conhecendo alguém” prefere não comentar o assunto, e ficou tímida quando questionada sobre as idas recentes para Madri, na Espanha, onde se hospedou na casa do atleta.

“O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… eu estou indo passear. Você já foi para Madri? Da próxima vez, vamos juntos”, brinca a rainha de bateria ao responder a coluna.

Nos bastidores, este colunista ouviu de fontes que Virginia chegou a confirmar para pessoas próximas que estava “conhecendo melhor” o jogador.

Ainda na entrevista, Virginia afirma que aprendeu, com o tempo, definir melhor o que deve ou não expor de sua intimidade.

Ela ressalta que já “falou muita merda”, e que hoje tenta pensar mais suas atitudes antes de levar a público sua intimidade.

“Posto muita coisa, só que tem muita coisa que eu acho que se eu postasse daria merda. Tem necessidade de falar isso? Tem necessidade de contar aquilo? Não, então vamos ficar de boa. Hoje, depois de tomar muito no …, eu tenho essa sabedoria. Já falei muita merda. Hoje tento não forçar muito a barra”, diz.

