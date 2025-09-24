24/09/2025
Virginia Fonseca fala sobre vida amorosa em meio a rumores com Vini Jr

Virginia Fonseca destacou sua fase solteira nas redes sociais nesta terça-feira (23/9), em meio aos rumores de um possível romance com Vini Jr.

Nos stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora apareceu já se preparando para dormir, quando aproveitou para responder a uma dúvida recorrente dos seguidores durante o tradicional “boa noite” que costuma dar diariamente.

A ex-esposa de Zé Felipe contou que muitos fãs a questionaram sobre o motivo de estar indo para a cama maquiada. Virginia, então, explicou:

“Eu vi gente dizendo que eu vou me despedir arrumada porque eu vou sair. Não gente, eu me despedi arrumada porque eu estou solteira e ninguém merece ficar me vendo muito feia aqui, entendeu? Na verdade eu não mereço, pelo bem da minha vida amorosa”, disse ela aos risos.

Virginia FonsecaVirginia Fonseca postou nos stories e deixou escapar item da casa do jogadorVini Jr. posa em casa e o tapete apareceVini Jr., jogador do Real Madrid e da Seleção.Vini Jr.

Virgínia Fonseca

Instagram/Reprodução2 de 6

Virginia Fonseca

Reprodução3 de 6

Virginia Fonseca postou nos stories e deixou escapar item da casa do jogador

Instagram/Reprodução4 de 6

Vini Jr. posa em casa e o tapete aparece

Instagram/Reprodução5 de 6

Vini Jr., jogador do Real Madrid e da Seleção.

Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images6 de 6

Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.

Relembre

As especulações sobre a relação entre Virginia e Vini Jr. começaram em julho, quando esta coluna revelou com exclusividade que os dois foram vistos juntos em uma área reservada durante a festa de aniversário do atacante.

Desde então, a influenciadora tem feito viagens frequentes à Espanha e deixado pistas de encontros com o jogador.

Questionada recentemente sobre o envolvimento com o craque da Seleção Brasileira, Virginia preferiu desconversar, mas não poupou elogios ao atleta.

