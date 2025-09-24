virginia-fonseca-fala-sobre-vida-amorosa-em-meio-a-rumores-com-vini-jr

Virginia Fonseca destacou sua fase solteira nas redes sociais nesta terça-feira (23/9), em meio aos rumores de um possível romance com Vini Jr.
Nos stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora apareceu já se preparando para dormir, quando aproveitou para responder a uma dúvida recorrente dos seguidores durante o tradicional “boa noite” que costuma dar diariamente.
O que aconteceu
A ex-esposa de Zé Felipe contou que muitos fãs a questionaram sobre o motivo de estar indo para a cama maquiada. Virginia, então, explicou:
“Eu vi gente dizendo que eu vou me despedir arrumada porque eu vou sair. Não gente, eu me despedi arrumada porque eu estou solteira e ninguém merece ficar me vendo muito feia aqui, entendeu? Na verdade eu não mereço, pelo bem da minha vida amorosa”, disse ela aos risos.
Relembre
As especulações sobre a relação entre Virginia e Vini Jr. começaram em julho, quando esta coluna revelou com exclusividade que os dois foram vistos juntos em uma área reservada durante a festa de aniversário do atacante.
Desde então, a influenciadora tem feito viagens frequentes à Espanha e deixado pistas de encontros com o jogador.
Questionada recentemente sobre o envolvimento com o craque da Seleção Brasileira, Virginia preferiu desconversar, mas não poupou elogios ao atleta.