Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca se pronunciou sobre as críticas e brincadeiras que surgiram nas redes sociais após sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio. Durante uma live da sua marca de cosméticos, nesta terça-feira (30/9), a influenciadora afirmou não se sentir incomodada com os comentários e esclareceu que o movimento que viralizou, apelidado de “agachadinha”, faz parte da coreografia ensaiada com as passistas da escola.

“Vocês ficam bravos, eu não fico. A escola fazia há anos, é uma coreografia da escola. As passistas fazem. Então, é uma coreografia da Grande Rio, Santinha (Luciene Tavares) me passou. Tem trechos do samba que têm coreografia, não é sambando o tempo inteiro”, explicou Virginia durante a conversa com a amiga Samara Pink.

A influenciadora assumiu o posto no último dia 20 de setembro, sucedendo Paolla Oliveira, que deixou a função para se dedicar a outros projetos. Apesar das especulações sobre possível rivalidade entre as duas, a transição ocorreu de forma tranquila. Virginia reforçou que encara as críticas com leveza e prefere valorizar sua dedicação à escola de samba.

“Por muito tempo foi coreografia da escola, ninguém nem… eu fiz e agora todo mundo faz”, completou. A estreia de Virginia à frente da bateria chamou atenção nas redes sociais, com a coreografia se transformando em memes e gerando debates sobre a performance.

No último sábado (27/9), Luciane Santinha, professora de samba e responsável pelas passistas da influenciadora, confirmou que a “agachadinha” é parte da tradição da agremiação. A coroação marca o início da preparação de Virginia para sua primeira participação oficial na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria no Carnaval de 2026, papel que exige treino intenso, presença de palco e entrosamento com a comunidade. Apesar das críticas, Virginia garantiu estar focada em representar bem a Grande Rio.