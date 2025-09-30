30/09/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio

Transição de Paolla Oliveira ocorreu de forma tranquila, sem atritos entre as rainhas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Virginia Fonseca se pronunciou sobre as críticas e brincadeiras que surgiram nas redes sociais após sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio. Durante uma live da sua marca de cosméticos, nesta terça-feira (30/9), a influenciadora afirmou não se sentir incomodada com os comentários e esclareceu que o movimento que viralizou, apelidado de “agachadinha”, faz parte da coreografia ensaiada com as passistas da escola.

“Vocês ficam bravos, eu não fico. A escola fazia há anos, é uma coreografia da escola. As passistas fazem. Então, é uma coreografia da Grande Rio, Santinha (Luciene Tavares) me passou. Tem trechos do samba que têm coreografia, não é sambando o tempo inteiro”, explicou Virginia durante a conversa com a amiga Samara Pink.

Transição de Paolla Oliveira ocorreu de forma tranquila, sem atritos entre as rainhas/Foto: Reprodução

A influenciadora assumiu o posto no último dia 20 de setembro, sucedendo Paolla Oliveira, que deixou a função para se dedicar a outros projetos. Apesar das especulações sobre possível rivalidade entre as duas, a transição ocorreu de forma tranquila. Virginia reforçou que encara as críticas com leveza e prefere valorizar sua dedicação à escola de samba.

“Por muito tempo foi coreografia da escola, ninguém nem… eu fiz e agora todo mundo faz”, completou. A estreia de Virginia à frente da bateria chamou atenção nas redes sociais, com a coreografia se transformando em memes e gerando debates sobre a performance.

No último sábado (27/9), Luciane Santinha, professora de samba e responsável pelas passistas da influenciadora, confirmou que a “agachadinha” é parte da tradição da agremiação. A coroação marca o início da preparação de Virginia para sua primeira participação oficial na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria no Carnaval de 2026, papel que exige treino intenso, presença de palco e entrosamento com a comunidade. Apesar das críticas, Virginia garantiu estar focada em representar bem a Grande Rio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost