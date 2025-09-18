Virginia grava no closet de Vini Jr. após cochilo na mansão do craque

Virginia Fonseca voltou a aparecer em Madri e, como já era de se esperar, os fãs logo começaram a especular sobre a proximidade dela com Vini Jr. A influenciadora gravou stories mostrando que tinha acabado de acordar de um cochilo e, sem querer, entregou um detalhe que não passou despercebido: o tapete do local onde estava é o mesmo que o jogador do Real Madrid exibe em seu closet.

“Dei um cochilo de uma hora e acordei assustada porque o meu despertador foi o mais alto do planeta. Levantei no pulo e estou atrasada para a gente sair. Nossa, gente. Estou com preguiça. Por mim, não sairia, mas a galera está animada”, disse ela.

Antes disso, Virginia já tinha compartilhado imagens de um treino na academia frequentada pelo craque.

Vini Jr. em seu closet

Virginia aparece no closet de Vini Jr.

Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Virginia e Vini Jr

Virginia Fonseca e Vini Jr.

O fato de ela ter voltado à capital espanhola em menos de duas semanas da última visita aumentou os burburinhos de que o relacionamento entre os dois pode estar ficando mais sério.

Virginia anunciou a separação de seu casamento com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, em maio deste ano. Os dois ficaram juntos por 5 anos e têm 3 filhos.