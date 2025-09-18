Virginia grava no closet de Vini Jr. após cochilo na mansão do craque

Virginia Fonseca voltou a aparecer em Madri e, como já era de se esperar, os fãs logo começaram a especular sobre a proximidade dela com Vini Jr. A influenciadora gravou stories mostrando que tinha acabado de acordar de um cochilo e, sem querer, entregou um detalhe que não passou despercebido: o tapete do local onde estava é o mesmo que o jogador do Real Madrid exibe em seu closet.
“Dei um cochilo de uma hora e acordei assustada porque o meu despertador foi o mais alto do planeta. Levantei no pulo e estou atrasada para a gente sair. Nossa, gente. Estou com preguiça. Por mim, não sairia, mas a galera está animada”, disse ela.
Leia também
-
Duda Guerra se pronuncia após polêmica com look em festa de Virginia
-
Virginia Fonseca age após Zé Felipe excluir registros juntos
-
Zé Felipe deixa de seguir os melhores amigos de Virginia Fonseca
-
Encontro com Vini Jr.? Viagem relâmpago de Virginia levanta suspeitas
Antes disso, Virginia já tinha compartilhado imagens de um treino na academia frequentada pelo craque.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Vini Jr. em seu closet
Reprodução/Instagram2 de 5
Virginia aparece no closet de Vini Jr.
Reprodução/Instagram3 de 5
Vini Jr. e Virginia Fonseca.
Reprodução/Redes sociais.4 de 5
Virginia e Vini Jr
Reprodução/Instagram5 de 5
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Reprodução/Redes sociais.
O fato de ela ter voltado à capital espanhola em menos de duas semanas da última visita aumentou os burburinhos de que o relacionamento entre os dois pode estar ficando mais sério.
Virginia anunciou a separação de seu casamento com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, em maio deste ano. Os dois ficaram juntos por 5 anos e têm 3 filhos.