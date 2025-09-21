Virginia reage a comparações com Paolla Oliveira e manda recado; vídeo

Virginia Fonseca foi coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2026, em uma cerimônia na quadra da escola, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no sábado (20/9). A influenciadora conversou com a coluna Fábia Oliveira, falou sobre o momento e reagiu às comparações com Paolla Oliveira, que deixou o cargo.

“Eu tô muito feliz, muito grata! Sinto que a ansiedade passou… Foram meses ansiosa, meses pensando nesse dia, então eu estou muito empolgada. Quero entregar meu máximo”, declarou ela.

Virginia ainda destacou que está empenhada em evoluir no quesito samba no pé: “Tenho muito pra aprender ainda até fevereiro e estou empenhada pra isso. Quero chegar na Sapucaí com muito samba no pé, com felicidade, entregando sorrisão… E também aqui na Grande Rio, com a comunidade, que me receberam tão bem e eu quero retribuir o carinho”.

Comparações com Paolla Oliveira

Ainda em entrevista à coluna Fábia Oliveira, Virginia Fonseca comentou sobre as comparações com a ex rainha de bateria, Paolla Oliveira. A influenciadora pontuou a responsabilidade em ser coroada como rainha de bateria depois do legado da atriz, mas destacou que a artista é sua inspiração e insubstituível.

“Sobre a Paolla… Maravilhosa! Eu acredito que tenha comparações, mas são comparações que pra gente não faz sentido nenhum. Eu não vejo assim… Claro que vir após Paolla Oliveira é uma baita responsabilidade, é indiscutível. Mas não acho que é uma comparação porque ninguém vai pegar o lugar da Paolla, ela é insubstituível, vai estar aqui sempre presente, ela ama a comunidade, ama a Grande Rio. Deusa, maravilhosa, minha inspiração”, disse.

Perfume inspirado na Grande Rio

Virginia Fonseca ainda revelou que sua marca, a Wepink, lançará um perfume inspirado na escola.

“Ainda não lançamos, mas vamos lançar um perfume VF Grande Rio, vocês não perdem por esperar… Fragrância maravilhosa, embalagem pensada na Grande Rio, tudo incrível”, declarou.

Assista ao vídeo do papo com Virginia Fonseca: