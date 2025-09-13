Virginia reage a post sobre término com Zé Felipe: “Muito para contar”

Virginia usou as redes sociais e mostrou que está atenta aos comentários de outras pessoas sobre o fim do relacionamento com Zé Felipe. A influenciadora favoritou uma publicação feita pela tiktoker Amanda Roriz, que sugere que a loira ainda “tem muito para contar” sobre o fim do casamento.
“Depois desse exposed da Mari Menezes, nada me tira da cabeça que Virginia também tem muito para contar, mas está preservando a família”, escreveu a tiktoker na postagem que foi reagida pela loira.
Para quem não sabe, Mari Menezes é uma influencer que afirmou ter sido dopada pelo ex-namorado DJ Ulisses. Ela ainda acusou ele de uma série de abusos e manipulações durante o relacionamento.
