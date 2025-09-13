Virginia reage a post sobre término com Zé Felipe: “Muito para contar”

Virginia usou as redes sociais e mostrou que está atenta aos comentários de outras pessoas sobre o fim do relacionamento com Zé Felipe. A influenciadora favoritou uma publicação feita pela tiktoker Amanda Roriz, que sugere que a loira ainda “tem muito para contar” sobre o fim do casamento.

“Depois desse exposed da Mari Menezes, nada me tira da cabeça que Virginia também tem muito para contar, mas está preservando a família”, escreveu a tiktoker na postagem que foi reagida pela loira.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 4

Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais. 3 de 4

Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais. 4 de 4

Virginia Fonseca

Reprodução

Leia também

Para quem não sabe, Mari Menezes é uma influencer que afirmou ter sido dopada pelo ex-namorado DJ Ulisses. Ela ainda acusou ele de uma série de abusos e manipulações durante o relacionamento.

Virginia Fonseca deixa agência criada com Zé Felipe e Poliana Rocha

Virginia Fonseca oficializou mais uma mudança em sua vida profissional após o término de casamento de cinco anos com Zé Felipe. A influenciadora deixou a Talismã Digital, empresa que mantinha em sociedade com o ex-marido e Poliana Rocha.

A saída foi percebida pelos fãs quando ela passou a utilizar um novo endereço de e-mail com o nome VF Digital, marca da nova agência de comunicação.