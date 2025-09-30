Virginia revela que a mãe quase entrou em depressão após o divórcio com Zé Felipe

30/09/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
Durante uma live, Virginia Fonseca revelou que a mãe, Margareth Serrão, quase entrou em depressão após o divórcio com Zé Felipe. Comentando sobre a chegada dos filhos e as mudanças que eles provocaram em sua vida, ela se colocou como exemplo, lembrando que, mesmo aos 26 anos, suas escolhas ainda têm um impacto e tanto na vida da mãe.

Virginia, que costuma fazer transmissões ao vivo para promover sua marca de cosméticos, conversava com seus sócios, Samara Pink e Thiago Stabile, sobre como os filhos transformam a vida dos pais. Em determinado momento, a influenciadora afirmou que ser mãe significa sentir o maior amor do mundo, mas também um amor que “dói”.

Poliana Rocha, Margareth Serrão e Virginia Fonseca - Foto: Rafael Manson
Poliana Rocha, Margareth Serrão e Virginia Fonseca – Foto: Rafael Manson
Margareth e Maria FlorReprodução / Instagram
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Margareth SerrãoReprodução: Instagram
Margareth e VirginiaReprodução
Virginia Fonseca e Margareth Serrão (Foto: Reprodução/Instagram)
Virginia Fonseca e Margareth Serrão (Foto: Reprodução/Instagram)
Margareth Serrão, mãe de Virginia, com famíliaReprodução: Instagram

Na sequência, Fonseca usou sua relação com a mãe como exemplo. Virginia contou que, mesmo aos 26 anos, já com três filhos e a vida mais estabilizada, suas decisões ainda têm grande impacto. Por fim, a influenciadora digital revelou que a mãe ficou profundamente abalada com seu divórcio e quase entrou em depressão.

Vale lembrar que Virginia anunciou o divórcio de Zé Felipe em maio deste ano, durante uma viagem do casal a Portugal. Na época, Margareth chegou a deixar algumas curtidas em publicações polêmicas sobre o término, o que gerou polêmica. Depois, ela se manifestou publicamente, esclarecendo que tudo não passou de uma confusão.

Recentemente, a mãe da influenciadora também apareceu em fotos com a mãe de Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, celebrando a nova amizade entre as famílias. O registro reforçou os rumores sobre o suposto envolvimento de Virginia com Vini Jr. em meio às suas recentes viagens para a Espanha. No entanto, o suposto romance segue sem confirmações oficiais até o momento.

