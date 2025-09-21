Virginia se pronuncia sobre relação com Vini Jr. pela primeira vez

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um romance com o jogador de futebol Vinicius Júnior, 25. Em setembro, ela compareceu duas vezes na Espanha, local onde o atleta do Real Madrid vive.

“O Vini é maravilhoso, quem conhece ele sabe, ele é exemplar”, começou ela, falando sobre as idas para o país ao portal Metrópoles. Logo em seguida, desconversou sobre o motivo de ter comparecido lá duas vezes. “Eu estou indo passear, sou solteira”, afirmou.

Na última semana, Virginia viajou para a Espanha com a amiga, a influenciadora Duda Freire. Assim que chegaram ao local, as duas postaram treinando em uma academia. Pelas redes sociais, internautas teorizaram sobre o lugar de treino ser muito similar ao da mansão de Vini. Jr.

No início do mês, Virginia foi vista curtindo uma festa com o jogador, também na Europa.

Boatos de um possível relacionamento entre a influenciadora e o jogador de futebol começaram após ela ser vista na festa de aniversário de 25 anos dele, em 19 de julho.