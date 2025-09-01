Virginia vai a jantar secreto com Vini Jr. em Madrid, diz portal

Escrito por Metrópoles
Virginia Fonseca está em Madrid, Espanha, na noite desta segunda-feira (1º/9), em um jantar com o jogador Vinícius Júnior. De acordo com o portal LeoDias, os dois têm se encontrado de forma discreta e mantêm um clima de romance em sigilo.

Fontes da reportagem apontam ainda que o atacante do Real Madrid seria responsável por enviar as flores que Virginia recebeu mais cedo, gesto que viralizou nas redes sociais. Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre a possível relação.

A assessoria da influenciadora limitou-se a informar que “não comenta a vida pessoal ou sexual” de Virginia e que ela está na Europa em viagem com amigos.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Vini Jr. e Virginia

Virginia e Vini Jr.

A vida pessoal da criadora de conteúdo segue em destaque desde o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, em maio deste ano. Juntos por cinco anos, eles são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Atualmente, Zé Felipe vem sendo ligado a rumores de romance com a cantora Ana Castela.

Já Vinícius Júnior também tem estampado manchetes por sua vida amorosa. Em julho de 2025, foi visto com a modelo venezuelana Isabella Ladera e, no ano anterior, chegou a assumir publicamente uma aproximação com a influenciadora Maju Mazalli.

