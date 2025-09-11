11/09/2025
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Condenada pela morte dos pais, Suzane teria ido à chácara de Andreas, em São Roque (SP), para pedir perdão; ele se recusou a recebê-la e teria ameaçado acionar a polícia, segundo relatos

Suzane von Richthofen voltou a procurar o irmão, Andreas, numa tentativa de reconciliação que quase terminou na delegacia. Segundo relatos de vizinhos e informações divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci, a visita ocorreu há cerca de três meses, na chácara onde Andreas vive recluso, em São Roque (SP), e não houve conversa: ele teria recusado o encontro e ameaçado chamar a polícia caso Suzane insistisse.

Testemunhas afirmam que Suzane chegou acompanhada do filho — nascido em janeiro do ano passado, de seu relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz — numa estratégia para “amolecer” o coração do irmão, que tinha 15 anos quando os pais, Manfred e Marísia, foram assassinados em 2002. A tentativa, porém, não prosperou: Andreas mantém rotina isolada, deixa a propriedade apenas para compras e, segundo pessoas próximas, evita receber visitas.

Ainda de acordo com moradores e trabalhadores da região, a recusa foi imediata. Uma caseira do bairro relatou que Andreas não quis qualquer contato e teria dito que chamaria a polícia se a presença da irmã continuasse. Vizinhos descrevem o imóvel como malcuidado, com mato alto e piscina suja, e mencionam dificuldades financeiras, como dívidas de IPTU — quadro também citado por Luiz Bacci ao falar do “aspecto de abandono” do local.

Fontes ouvidas apontam que Andreas segue afetado pelos desdobramentos do crime que marcou a família. Ele vive no endereço há aproximadamente cinco anos e mantém rotina discreta. Até a publicação deste texto, não havia posicionamentos públicos de Suzane ou de Andreas sobre o episódio.

Fonte: Metrópoles
