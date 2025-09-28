Visitante inesperado, anta invade igreja durante missa e diverte fiéis

28/09/2025
Fiéis que participaram da missa celebrada na noite de sábado (27/9), no Assentamento Piquiri, em Sonora, no Mato Grosso do Sul, viveram um momento inusitado. Durante a homilia do padre Coutinho, uma anta invadiu a igreja e divertiu os fiéis com a visita inesperada.

Animal é manso e já conhecido da comunidade, segundo o site Aquidauana News. Ele entrou calmamente no altar, surpreendendo os presentes.

Ainda de acordo com relatos, a cena descontraída não atrapalhou a cerimônia. Pelo contrário, trouxe leveza à celebração e reforçou o espírito de simplicidade e acolhimento que marca a rotina da comunidade rural.

Entre risadas e olhares curiosos, o visitante inesperado tornou a noite ainda mais especial. Muitos fiéis afirmaram que o episódio ficará guardado como uma bênção com um toque pantaneiro.

Leia a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.

