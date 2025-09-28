Visitante inesperado, anta invade igreja durante missa e diverte fiéis

Fiéis que participaram da missa celebrada na noite de sábado (27/9), no Assentamento Piquiri, em Sonora, no Mato Grosso do Sul, viveram um momento inusitado. Durante a homilia do padre Coutinho, uma anta invadiu a igreja e divertiu os fiéis com a visita inesperada.
Animal é manso e já conhecido da comunidade, segundo o site Aquidauana News. Ele entrou calmamente no altar, surpreendendo os presentes.
Leia também
-
Vídeo: onça-pintada é flagrada tirando soneca em curral de fazenda
-
Sesc Pantanal abre votação para escolha dos nomes de 3 onças-pintadas
-
Jovem é assassinado com tiros na cabeça, peito e costas no MS
-
Criança autista morre esmagada na própria cama. Pais são investigados
Ainda de acordo com relatos, a cena descontraída não atrapalhou a cerimônia. Pelo contrário, trouxe leveza à celebração e reforçou o espírito de simplicidade e acolhimento que marca a rotina da comunidade rural.
Entre risadas e olhares curiosos, o visitante inesperado tornou a noite ainda mais especial. Muitos fiéis afirmaram que o episódio ficará guardado como uma bênção com um toque pantaneiro.
Leia a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.