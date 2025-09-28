28/09/2025
Vítima de acidente na BR-364 é identificada como Antônio Clidenor, mestre maçom e ex-servidor do TRT

Um acidente de grandes proporções registrado na noite de sábado (27), no km 22 da BR-364, tirou a vida de Antônio Clidenor Borges de Oliveira, de 61 anos, mestre maçom do Grande Oriente do Estado do Acre (GOEAC) e ex-servidor público federal da Justiça do Trabalho.

Vítima de acidente na BR-364 é identificada como Antônio Clidenor, mestre maçom e ex-servidor do TRT. Foto: Reprodução

Antônio Clidenor retornava de Acrelândia, onde havia participado de um evento da Maçonaria, quando o veículo Fiat Argo em que viajava como passageiro colidiu violentamente na traseira de um caminhão Ford F4000. Com o impacto, o carro rodou e acabou atingindo uma motocicleta que seguia no sentido oposto.

Preso às ferragens, Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias, incluindo uma de suporte avançado, mas apenas pôde constatar o óbito.

O motorista do carro, identificado como Fábio Felipe Carneiro, de 42 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado para a UPA do 2º Distrito em estado estável. Já a condutora da motocicleta, Mikaely da Silva Machado, de 31 anos, teve escoriações e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliação médica.

O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização da perícia e remoção do corpo. O caminhoneiro envolvido, um idoso de 78 anos, relatou que o veículo apresentava falha mecânica no momento da colisão.

A morte de Antônio Clidenor, figura conhecida tanto no meio maçônico quanto no serviço público, gerou comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

