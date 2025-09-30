vitor-kley-relembra-pai-em-fala-emocionante:-“me-acompanhando”

Vitor Kley fez um show intimista na Rádio Metrópoles nesta terça-feira (30/9). Em conversa com a reportagem, o cantor falou sobre a carreira, turnê do novo álbum e o falecimento do pai, o ex-tenista Ivan Kley.

O artista lançou recentemente o álbum As Pequenas Grandes Coisas, no qual dedicou uma música ao pai. “A música mais importante [do álbum] é Vai Por Mim, é uma música que escrevi para o meu pai. O álbum foi lançado em 23 de abril e em 3 de abril o meu pai virou uma estrelinha”, disse.

“Como matéria ele não está mais aqui, mas espiritualmente está me acompanhando. A música retrata um pouco do que eu vivi perante a doença que ele tinha, que era depressão, e sinto que pode ajudar muitas pessoas”, completou.

Atualmente, Vitor está em turnê pelo Brasil. Ele adiantou que deseja incluir Brasília na agenda de shows. “Eu queria muito que tivesse, mas por enquanto ainda não fechamos nada”, ressaltou.

Momento emocionante

Vitor Kley também elogiou os fãs da capital e relembrou a vez que cantou com uma fã com leucemia, que posteriormente acabou falecendo. “Amo o público e as bandas daqui. Vivi uma história maravilhosa aqui com uma criança, a Anna Luísa, que virou estrelinha.”

Na ocasião, a pequena subiu ao palco e cantou O Sol, um dos maiores sucessos do cantor.