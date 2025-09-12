Viúva de Anderson do Molejo volta a denunciar impasse por pensão

Paula Cardoso, viúva de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo falecido em abril de 2024, voltou às redes sociais para relatar dificuldades com a pensão alimentícia da filha, Alice, de 4 anos. Em um desabafo publicado nesta quinta (11/9) e apagado em seguida, ela afirmou estar “cansada de ficar calada” e garantiu que seguirá lutando pelos direitos da menina.

Segundo Paula, o auxílio — usado principalmente para manter a escola e o plano de saúde de Alice — permanece suspenso. Ela relata que sua renda mensal de R$ 1.800 não cobre todas as despesas básicas da casa, o que a obriga a considerar tirar a filha do colégio e a rever o convênio médico recém-reativado.

O embate não é novo. Em setembro do ano passado, a viúva já havia informado a suspensão do pagamento e disse ter acionado a Justiça para restabelecer o benefício. Na época, ela agradeceu o apoio de seguidores e familiares do lado materno e reforçou que não buscava valores integrais, mas o suficiente para cobrir gastos essenciais da criança.

As tensões com familiares paternos também vêm de antes da morte do cantor. Em 2024, Paula registrou queixas públicas sobre conflitos e até invasão do imóvel onde vive com Alice, no Rio de Janeiro. Ela afirma que a disputa e ataques nas redes sociais a obrigaram a transformar seu perfil no Instagram na “única voz” para defender a filha.

Paula diz que confia no andamento do processo judicial, mas alerta para a demora nas decisões, que impacta diretamente a rotina e o bem-estar de Alice. “Sou mãe e vou lutar pelos direitos da minha filha”, reforçou ao encerrar o novo desabafo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.