Viúva de Dudu Braga faz desabafo: “Perdi minha vida junto com ele”

Valeska Braga, viúva de Dudu Braga, compartilhou nas redes sociais nessa segunda-feira (8/9) um desabafo emocionado em memória do marido, falecido há quatro anos.

No post publicado em seu perfil no Instagram, ela recordou a trajetória ao lado do músico e refletiu sobre a saudade que ainda sente.

A publicação, que também trouxe uma foto da família — com Dudu, Valeska e a filha do casal, Laura —, ressaltou a dor da perda e a ausência do marido no dia a dia da família.

O desabafo da viúva de Dudu Braga

“Hoje completa 4 anos que perdi o grande amor da minha vida! Perdi a pessoa que mais amava no mundo! Perdi minha vida junto com ele! Me perdi!”, escreveu Valeska, em trecho do desabafo.

No texto, a viúva enumera os papéis que Dudu exercia em sua vida: marido, melhor amigo, mentor, pai e guia.

Ela também destacou o impacto da ausência dele na filha, Laura, e questionou se algum dia a dor que sente poderá diminuir:

“Ainda não melhorou, será que vai passar essa dor insuportável que sinto? E quando a Lala pergunta do pai? Quando ela me questiona porque só ela não tem pai na sala?”

Solidariedade

O post de Valeska recebeu muitos comentários de fãs e amigos, que prestaram solidariedade. “Como ele faz falta…. Está vivo aí em vocês”, escreveu o apresentador Geraldo Luis.

“Duda que está no céu olhando por essa família linda! Que saudades amigo! Obrigado sempre por sua amizade!Beijo Valesca e Princess Laurinha”, escreveu o apresentador Tom Cavalcante.

Dudu Braga.

Dudu Braga e Roberto Carlos.

Valeska Braga, Laura e Dudu Braga.

Valeska Braga, Laura e Dudu Braga.

Relembre

Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, faleceu em 8 de setembro de 2021, aos 52 anos, após uma luta contra um câncer no peritônio, diagnosticado em setembro de 2020.

O produtor musical e radialista já havia enfrentado a doença anteriormente, superando dois tumores no pâncreas em 2019.

Natural de Belo Horizonte, Dudu nasceu com glaucoma congênito e perdeu a visão aos 23 anos devido a um descolamento de retina. Ele foi casado com Valeska Braga e deixou uma filha, Laura, que na época tinha 5 anos.

Veja o post de Valeska Braga