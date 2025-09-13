Viúva revela sonhos com Erasmo Carlos: “Nunca chego a tempo”

Quase três anos após a morte de Erasmo Carlos, a viúva do cantor, Fernanda Esteves, usou o Instagram, na sexta-feira (12/9), para se declarar ao marido e fazer um desabafo. Na postagem, ela relatou um sonho recorrente que tem com o cantor.

“Quase sempre sonho com você, mas fica só no quase. Sonho que você estava ausente, sumido, desaparecido, e quando estava prestes a te ver, você morria. Não te vejo, não falo, não alcanço. Nunca chego a tempo”, afirmou.

E completou: “Tem algo que você deseja me contar. Estou sempre atrasada, distante, alheia. Você morre, chego no velório. Nunca sonhei com você vivo. Sinto tanto a sua falta. Apareça”, pediu.

“Castigo que chamam de luto”, disse

No fim do ano passado, Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, usou as redes sociais para desabafar após dois anos da morte do parceiro de Roberto Carlos. A moça compartilhou um texto emocionante sobre o ex-marido, que morreu aos 81 anos, por complicações de uma sepse de origem cutânea, em decorrência de uma paniculite.

“Hoje tem dois anos que meu bem se foi e eu vivi para ver e sentir cada segundo desse período, embora muitos acreditem que não é inconveniente e incessantemente. Me chamem de volta à vida. Eu vivo, e esse é o castigo que chamam de luto”, disse.

Fernanda continuou: “Eu falo sobre a morte, sobre as mortes, sobre a morte dele, sobre a minha morte. As pessoas não gostam de pensar na única certeza delas. Não se pode silenciar a morte e suas consequências”.

Admiração

Esteves falou também da personalidade de Erasmo e ressaltou o quanto admirava o cantor. “Não consigo descrever o que meu bem foi como ser humano. E meu bem foi tanto, que se foi. E ele se foi sendo ele. Lamento porque quem não pôde, ou não quis, absorver aquela genialidade até o último dia, aquela pureza. Pureza. Erasmo era puro, e isso pouco conheciam”, declarou.

Por fim, Fernanda Esteves detalhou o processo da perda. “É isso. O tempo, até agora, não aliviou nada. Quem sabe, a dose ainda esteja baixa. Que bom ter te olhado, que bom você ter me olhado, que bom a gente ter se olhado por tanto tempo… Se existir um lugar, continua me olhando, mesmo sem te ver, meu coração te acompanha”, encerrou.