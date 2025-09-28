Viviane Araújo elogia time de musas do Salgueiro e aconselha: “Vá brincar o carnaval”

Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro, esteve presente na quadra da escola nesse sábado (27/9) para o evento de apresentação das musas e escolha do samba para o Carnaval de 2026 e aproveitou para conversar com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda. A artista elogiou o time de musas da escola de samba e apontou que o Carnaval é para “agregar pessoas”.
A rainha de bateria do Salgueiro explicou a fantasia que usou no evento em homenagem ao enredo da agremiação: “É em homenagem à Rosa. A um enredo que ela fez em 2008, que chama ‘Joãos e Marias’. Eu represento uma das Marias, que ela conta nesse enredo”, falou.
Vivi, que disse não ter um samba favorito, pois segundo ela, todas as produções ficaram incríveis, afirmou que já conheceu todas as musas da escola e deixou como conselho para quem tá começando se divertir: “Eu acho que o mais importante é você vir abertamente e com vontade e para brincar, sem querer fazer algo que seja extraordinário, sabe? Eu acho que é isso. Elas estão pensando muito em fazer aquela coisa certinha, aquela coisa para as pessoas que vão apontar e falam assim, cara, não pensa nisso, vá ser feliz e vá brincar o carnaval”, afirmou.
A atriz exaltou o time de musas que foi apresentado durante o evento: “Eu acho que vai deixar ainda a escola mais linda. Pra ter um brilho, um glamour, eu acho que carnaval é isso. É agregar todo mundo, ter espaço pra todo mundo, todas as musas mulheres lindas que vão brilhar mais ainda o nosso desfile”.
Mas ressaltou ainda, que apesar de acreditar que o Carnaval é para agregar a todos, não se pode esquecer de celebrar as pessoas que já fazem parte da escola de samba: “Eu acho que a gente não pode nunca deixar de exaltar quem é, de fato, da escola e de quem faz o Carnaval, eu acho que o mais importante é isso, mas a gente pode agregar todo mundo”, finalizou.