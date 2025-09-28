28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Viviane Araújo elogia time de musas do Salgueiro e aconselha: “Vá brincar o carnaval”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
viviane-araujo-elogia-time-de-musas-do-salgueiro-e-aconselha:-“va-brincar-o-carnaval”

Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro, esteve presente na quadra da escola nesse sábado (27/9) para o evento de apresentação das musas e escolha do samba para o Carnaval de 2026 e aproveitou para conversar com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda. A artista elogiou o time de musas da escola de samba e apontou que o Carnaval é para “agregar pessoas”.

A rainha de bateria do Salgueiro explicou a fantasia que usou no evento em homenagem ao enredo da agremiação: “É em homenagem à Rosa. A um enredo que ela fez em 2008, que chama ‘Joãos e Marias’. Eu represento uma das Marias, que ela conta nesse enredo”, falou.

Veja as fotos

Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki
Foto: Vinícius Mochizuki

Leia Também

Vivi, que disse não ter um samba favorito, pois segundo ela, todas as produções ficaram incríveis, afirmou que já conheceu todas as musas da escola e deixou como conselho para quem tá começando se divertir: “Eu acho que o mais importante é você vir abertamente e com vontade e para brincar, sem querer fazer algo que seja extraordinário, sabe? Eu acho que é isso. Elas estão pensando muito em fazer aquela coisa certinha, aquela coisa para as pessoas que vão apontar e falam assim, cara, não pensa nisso, vá ser feliz e vá brincar o carnaval”, afirmou.

A atriz exaltou o time de musas que foi apresentado durante o evento: “Eu acho que vai deixar ainda a escola mais linda. Pra ter um brilho, um glamour, eu acho que carnaval é isso. É agregar todo mundo, ter espaço pra todo mundo, todas as musas mulheres lindas que vão brilhar mais ainda o nosso desfile”.

Mas ressaltou ainda, que apesar de acreditar que o Carnaval é para agregar a todos, não se pode esquecer de celebrar as pessoas que já fazem parte da escola de samba: “Eu acho que a gente não pode nunca deixar de exaltar quem é, de fato, da escola e de quem faz o Carnaval, eu acho que o mais importante é isso, mas a gente pode agregar todo mundo”, finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost