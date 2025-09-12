Vizinhos se mobilizam para tirar casal Nardoni de Santana; abaixo-assinado vai ao MP

Moradores de Santana, na Zona Norte de São Paulo, organizaram um abaixo-assinado para que Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá deixem o bairro. O documento foi protocolado no Ministério Público e também solicita ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) a revisão das condições que permitiram a volta do casal à vida em liberdade.

Segundo os organizadores, a presença dos dois em locais públicos tem causado sensação de medo e intimidação na vizinhança, o que motivou o pedido por novas medidas de fiscalização. A mobilização foi encampada por uma entidade civil que também apresentou denúncia às autoridades.

A movimentação ganhou força após registros recentes de Alexandre e Anna em vias comerciais de Santana, reacendendo a revolta de parte dos moradores diante do crime pelo qual ambos foram condenados em 2008.

No documento, moradores e a associação autora defendem monitoramento mais rigoroso, avaliação psicológica e outras restrições, sob argumento de risco à ordem pública. O texto pede “proteção efetiva” às famílias da região.

Alexandre Nardoni e Anna Jatobá deixaram o cárcere após cumprirem parte das penas impostas pela Justiça — ela obteve progressão em 2023 e ele, posteriormente. Desde então, passaram a circular pelo bairro.

Fontes: O Liberal; Metrópoles

