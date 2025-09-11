11/09/2025
Você sabe o que é SIBO? doença causa má digestão, barriga inchada, fadiga e mais

Sintomas como inchaço, gases e diarreia podem ter relação com o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, saiba como a nutrição entra no tratamento

Quando as bactérias certas estão no lugar errado

Você sabia que o intestino delgado não deveria ter muitas bactérias? Pois é, quando há um excesso delas nessa região, temos uma condição chamada SIBO – Supercrescimento Bacteriano do Intestino Delgado.

Essa síndrome pode afetar a absorção de nutrientes, causar inchaço constante, alterações intestinais (como diarreia ou constipação), e até prejudicar a saúde da pele e o sistema imunológico.

O que é o SIBO?

O SIBO é caracterizado pela presença anormal de bactérias no intestino delgado, onde normalmente há poucos microrganismos. Essas bactérias fermentam os alimentos ingeridos, produzindo gases em excesso e inflamação local.

Sintomas mais comuns:

  • Distensão abdominal e inchaço frequente

  • Gases excessivos e arrotos

  • Diarreia ou constipação (ou ambos alternando)

  • Desconforto ou dor abdominal

  • Fadiga persistente

  • Deficiências nutricionais (ferro, B12, vitaminas lipossolúveis)

  • Alterações na pele (acne, dermatites)

  • Mau hálito

Causas mais comuns:

  • Uso frequente de antibióticos

  • Alterações na motilidade intestinal (como em diabetes, hipotireoidismo)

  • Cirurgias gastrointestinais

  • Doenças inflamatórias intestinais

  • Uso prolongado de inibidores de bomba de prótons (omeprazol, pantoprazol)

SIBO: O Que É, Sintomas, Diagnóstico, Tratamento e Dieta

Diagnóstico:

O diagnóstico do SIBO é feito principalmente pelo teste do hidrogênio expirado, que mede a produção de gases após a ingestão de lactose ou lactulose. É simples, não invasivo, mas requer jejum e preparo.

Nutrição no tratamento do SIBO

A nutrição desempenha papel central no tratamento do SIBO, principalmente por meio de ajustes alimentares e suporte à flora intestinal.

Estratégias nutricionais:

  • Dieta com redução temporária de FODMAPs: alimentos fermentáveis são restringidos por algumas semanas para reduzir sintomas.

  • Suporte com probióticos selecionados: cepas específicas como Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum e Lactobacillus rhamnosus GG são as mais indicadas.

  • Reposição de nutrientes: ferro, zinco, vitamina B12, D e A devem ser monitorados.

  • Fase de reintrodução alimentar gradual: essencial para evitar desequilíbrios prolongados.

Alimentos indicados:

  • Abobrinha, cenoura, pepino

  • Arroz branco, batata, mandioca

  • Carnes magras, ovos, tofu

  • Banana madura, morango, uva

  • Chás digestivos (hortelã, gengibre, erva-doce)

Alimentos evitados durante a fase aguda:

  • Alho, cebola, brócolis, couve-flor

  • Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico)

  • Leite e derivados

  • Trigo e centeio

  • Açúcar refinado e adoçantes como sorbitol e xilitol

Importante:

O SIBO não deve ser tratado apenas com dieta. É necessário acompanhamento médico e nutricional conjunto, especialmente nos casos em que há recorrência ou sintomas persistentes.

Referências científicas:

  1. Rezaie A. et al. (2020). Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus. Am J Gastroenterol.

  2. Pimentel M. et al. (2017). The Reimagining of Small Intestinal Bacterial Overgrowth: A Review. Curr Gastroenterol Rep.

  3. Ghoshal UC, Shukla R. (2017). GUT microbiota and SIBO – a clinical update. Tropical Gastroenterology.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

