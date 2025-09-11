Você sabe o que é SIBO? doença causa má digestão, barriga inchada, fadiga e mais

Quando as bactérias certas estão no lugar errado
Você sabia que o intestino delgado não deveria ter muitas bactérias? Pois é, quando há um excesso delas nessa região, temos uma condição chamada SIBO – Supercrescimento Bacteriano do Intestino Delgado.
Essa síndrome pode afetar a absorção de nutrientes, causar inchaço constante, alterações intestinais (como diarreia ou constipação), e até prejudicar a saúde da pele e o sistema imunológico.
O que é o SIBO?
O SIBO é caracterizado pela presença anormal de bactérias no intestino delgado, onde normalmente há poucos microrganismos. Essas bactérias fermentam os alimentos ingeridos, produzindo gases em excesso e inflamação local.
Sintomas mais comuns:
-
Distensão abdominal e inchaço frequente
-
Gases excessivos e arrotos
-
Diarreia ou constipação (ou ambos alternando)
-
Desconforto ou dor abdominal
-
Fadiga persistente
-
Deficiências nutricionais (ferro, B12, vitaminas lipossolúveis)
-
Alterações na pele (acne, dermatites)
-
Mau hálito
Causas mais comuns:
-
Uso frequente de antibióticos
-
Alterações na motilidade intestinal (como em diabetes, hipotireoidismo)
-
Cirurgias gastrointestinais
-
Doenças inflamatórias intestinais
-
Uso prolongado de inibidores de bomba de prótons (omeprazol, pantoprazol)
Diagnóstico:
O diagnóstico do SIBO é feito principalmente pelo teste do hidrogênio expirado, que mede a produção de gases após a ingestão de lactose ou lactulose. É simples, não invasivo, mas requer jejum e preparo.
Nutrição no tratamento do SIBO
A nutrição desempenha papel central no tratamento do SIBO, principalmente por meio de ajustes alimentares e suporte à flora intestinal.
Estratégias nutricionais:
-
Dieta com redução temporária de FODMAPs: alimentos fermentáveis são restringidos por algumas semanas para reduzir sintomas.
-
Suporte com probióticos selecionados: cepas específicas como Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum e Lactobacillus rhamnosus GG são as mais indicadas.
-
Reposição de nutrientes: ferro, zinco, vitamina B12, D e A devem ser monitorados.
-
Fase de reintrodução alimentar gradual: essencial para evitar desequilíbrios prolongados.
Alimentos indicados:
-
Abobrinha, cenoura, pepino
-
Arroz branco, batata, mandioca
-
Carnes magras, ovos, tofu
-
Banana madura, morango, uva
-
Chás digestivos (hortelã, gengibre, erva-doce)
Alimentos evitados durante a fase aguda:
-
Alho, cebola, brócolis, couve-flor
-
Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico)
-
Leite e derivados
-
Trigo e centeio
-
Açúcar refinado e adoçantes como sorbitol e xilitol
Importante:
O SIBO não deve ser tratado apenas com dieta. É necessário acompanhamento médico e nutricional conjunto, especialmente nos casos em que há recorrência ou sintomas persistentes.
Referências científicas:
-
Rezaie A. et al. (2020). Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus. Am J Gastroenterol.
-
Pimentel M. et al. (2017). The Reimagining of Small Intestinal Bacterial Overgrowth: A Review. Curr Gastroenterol Rep.
-
Ghoshal UC, Shukla R. (2017). GUT microbiota and SIBO – a clinical update. Tropical Gastroenterology.
Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .
*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.
Instagram: @luanadiniznutricionista
Contato: (68) 99973-0101