Você sabe o que é SIBO? doença causa má digestão, barriga inchada, fadiga e mais

Quando as bactérias certas estão no lugar errado

Você sabia que o intestino delgado não deveria ter muitas bactérias? Pois é, quando há um excesso delas nessa região, temos uma condição chamada SIBO – Supercrescimento Bacteriano do Intestino Delgado.

Essa síndrome pode afetar a absorção de nutrientes, causar inchaço constante, alterações intestinais (como diarreia ou constipação), e até prejudicar a saúde da pele e o sistema imunológico.

O que é o SIBO?

O SIBO é caracterizado pela presença anormal de bactérias no intestino delgado, onde normalmente há poucos microrganismos. Essas bactérias fermentam os alimentos ingeridos, produzindo gases em excesso e inflamação local.

Sintomas mais comuns:

Distensão abdominal e inchaço frequente

Gases excessivos e arrotos

Diarreia ou constipação (ou ambos alternando)

Desconforto ou dor abdominal

Fadiga persistente

Deficiências nutricionais (ferro, B12, vitaminas lipossolúveis)

Alterações na pele (acne, dermatites)

Mau hálito

Causas mais comuns:

Uso frequente de antibióticos

Alterações na motilidade intestinal (como em diabetes, hipotireoidismo)

Cirurgias gastrointestinais

Doenças inflamatórias intestinais

Uso prolongado de inibidores de bomba de prótons (omeprazol, pantoprazol)

Diagnóstico:

O diagnóstico do SIBO é feito principalmente pelo teste do hidrogênio expirado, que mede a produção de gases após a ingestão de lactose ou lactulose. É simples, não invasivo, mas requer jejum e preparo.

Nutrição no tratamento do SIBO

A nutrição desempenha papel central no tratamento do SIBO, principalmente por meio de ajustes alimentares e suporte à flora intestinal.

Estratégias nutricionais:

Dieta com redução temporária de FODMAPs: alimentos fermentáveis são restringidos por algumas semanas para reduzir sintomas.

Suporte com probióticos selecionados: cepas específicas como Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum e Lactobacillus rhamnosus GG são as mais indicadas.

Reposição de nutrientes: ferro, zinco, vitamina B12, D e A devem ser monitorados.

Fase de reintrodução alimentar gradual: essencial para evitar desequilíbrios prolongados.

Alimentos indicados:

Abobrinha, cenoura, pepino

Arroz branco, batata, mandioca

Carnes magras, ovos, tofu

Banana madura, morango, uva

Chás digestivos (hortelã, gengibre, erva-doce)

Alimentos evitados durante a fase aguda:

Alho, cebola, brócolis, couve-flor

Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico)

Leite e derivados

Trigo e centeio

Açúcar refinado e adoçantes como sorbitol e xilitol

Importante:

O SIBO não deve ser tratado apenas com dieta. É necessário acompanhamento médico e nutricional conjunto, especialmente nos casos em que há recorrência ou sintomas persistentes.

Referências científicas:

Rezaie A. et al. (2020). Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus. Am J Gastroenterol. Pimentel M. et al. (2017). The Reimagining of Small Intestinal Bacterial Overgrowth: A Review. Curr Gastroenterol Rep. Ghoshal UC, Shukla R. (2017). GUT microbiota and SIBO – a clinical update. Tropical Gastroenterology.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101