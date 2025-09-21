volta-das-chuvas-no-df-aumenta-risco-nas-pistas.-veja-os-cuidados

Com a volta das chuvas no Distrito Federal, o cuidado dos motoristas durante o trânsito volta a ser redobrado, para evitar que acidentes ocorram.

Independentemente da classificação da chuva, a atenção a fatores como baixa visibilidade, pistas molhadas e principalmente, o acúmulo de água e óleo nas pavimentações, tornam o trânsito ainda mais perigoso e exige cuidados especiais por parte dos condutores.

Para ajudar a reduzir os riscos, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) apresenta algumas medidas de segurança para evitar a elevação dos riscos de sinistros, especialmente quando associado a comportamentos imprudentes, como excesso de velocidade, uso do celular ao volante e a falta de atenção. São elas:

Manter a distância maior do veículo da frente;

Reduzir a velocidade gradualmente;

Pisar no freio de forma gradual até chegar a uma velocidade adequada;

Não usar os freios em caso de aquaplanagem;

Manter os faróis baixos ligados e evitar o farol alto para não ofuscar a visão dos demais motoristas;

Acionar o limpador de para-brisas e verificar a vida útil das borrachas das palhetas do limpador; e

Manter o ar-condicionado ligado a fim de acionar o desembaçador do veículo.

Ainda de acordo com o departamento, a revisão do carro é de extrema importância para a verificação do funcionamento do veículo. Situações emergenciais como uma freada brusca necessitam do funcionamento correto dos freios e de pneus em bom estado, a fim de evitar colisões e ajudar no tempo de reação do motorista. Os pneus lisos, por exemplo, perdem a aderência com o solo, principalmente se a pista estiver molhada, dificultando a frenagem em segurança.

Já para os motociclistas, o alerta é para esperarem a chuva passar em algum local seguro. Além disso, o uso de equipamentos de segurança adequado para este período é fundamental. Capacete com viseira adequada ou óculos de proteção, capa de chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e botas, são algumas das recomendações.