Voo cancelado em Brasília: passageiros passam mais de 12h no aeroporto

Passageiros de um voo que partiria de Brasília com destino ao Rio de Janeiro aguardam para embarque no Aeroporto Internacional de Brasília desde a noite de segunda-feira (22/9). O voo Latam 3413 saiu de Cuiabá e fez conexão na capital federal, onde aterrissou às 21h12. Os passageiros passaram a madrugada toda sem informação e aguardaram por informações no lobby do aeroporto, o que gerou uma fila de espera.

O professor universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Wallace Ribeiro Ferreira é um dos passageiros afetados. Ele relatou que não foram informados o motivo da suspensão e, apenas às 6h30 desta terça-feira (23/9), receberam uma definição de um horário de embarque da companhia, previsto para as 14h25, em um novo voo, o Latam 3786.

Veja como ficou o aeroporto:

De acordo com a Inframerica, atual administradora do Aeroporto de Brasília, as fortes chuvas registradas em São Paulo na segunda-feira impactaram na logística de alguns voos.

“Por conta das fortes chuvas que atingiram a região de São Paulo ontem à tarde, alguns voos foram impactados chegando e partindo do Aeroporto de Brasília. Foram registrados 28 partidas com atraso, e 33 voos pousaram na capital federal também com atraso”, afirmou em nota.

A Latam justificou também que, em virtude do mal clima em São Paulo, alguns voos foram “desviados ou cancelados”.

“A Latam Airlines Brasil informa que, devido às fortes chuvas na capital paulista ontem (22) e hoje (23), fato totalmente alheio ao controle da companhia, alguns de seus voos de/para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos nesta terça-feira (23/09) sofreram atrasos, precisaram ser desviados ou cancelados”, destacou em nota.

Descaso com os passageiros

O professor destacou também a falta de suporte da companhia aérea Latam. De acordo com Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o passageiro tem por direito, em virtude do cancelamento, a obrigatoriedade de que a empresa ofereça ao próprio opções de reacomodação, o que não teria acontecido.

Segundo o professor, os próprios passageiros pediram à companhia hospedagem enquanto aguardavam a resolução do cancelamento, mas tiveram o pedido negado.

Eles chegaram a receber um voucher de alimentação – também previsto como obrigatoriedade pela ANAC – porém ele era aceito apenas em franquias que já se encontravam fechadas na praça de alimentação.

Assista ao relato de Wallace sobre a situação, que definiu o caso como “um desrespeito total aos clientes” da empresa aérea:

Ainda em nota, a empresa disse que foi oferecido a assistência necessária aos passageiros.

“A companhia esclarece que está oferecendo assistência necessária aos passageiros e recomenda que os clientes consultem o status de seus voos na página Minhas Viagens em latam.com. A LATAM reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”, completou.