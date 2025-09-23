23/09/2025
‘Vou te matar’: homem é flagrado agredindo companheira em prédio

Ela indicou o apartamento onde vivia com o suspeito, mas ele já havia fugido

Um homem foi filmado agredindo a companheira na escadaria de um prédio no bairro Vila São José, em São Sebastião, na noite de domingo (21). O vídeo, gravado por moradores, mostra a vítima caída e desacordada enquanto o agressor grita “Vou te matar” e desfere um tapa em seu rosto.

Homem é flagrado agredindo companheira em prédio/Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher em um bar próximo, com ferimentos e sinais de embriaguez. Ela indicou o apartamento onde vivia com o suspeito, mas ele já havia fugido.

O caso foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia e segue sob investigação, em sigilo, por envolver violência doméstica na Lei Maria da Penha.

Veja o vídeo:

