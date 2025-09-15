Voz que Eleva: episódio dessa segunda receberá Especialistas que irão abordar o tema sobre saúde mental e qualidade de vida

Link do YouTube: https://www.youtube.com/@ Vozqueelevapodcast

Nessa segunda-feira, no novo episódio #8 do podcast “Voz que Eleva”, a apresentadora Irinéia Barbosa receberá, ao vivo, um time de especialistas para uma conversa esclarecedora sobre saúde mental. Participam do bate-papo o psiquiatra Dr. Rodrigo Dourado, a neuropsicóloga Fernanda Saab e a psicóloga Mitza Mourão, trazendo diferentes olhares e experiências sobre os desafios emocionais da atualidade, o cuidado integral e a importância da busca por apoio profissional.

A transmissão promete reflexões valiosas sobre autoconhecimento, bem-estar e estratégias para lidar com as pressões do dia a dia, mostrando como o cuidado com a mente é essencial para uma vida equilibrada e plena.

Não perca! Hoje, às 19h, ao vivo no “Voz que Eleva”!