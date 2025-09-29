Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro

O ator brasileiro Wagner Moura, 49, é apontado como favorito para vencer o Oscar 2026 na categoria de Melhor Ator, segundo a revista americana Variety. A previsão foi publicada pelo editor Clayton Davis, conhecido por antecipar a vitória da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025.
Moura concorre pelo papel principal no longa-metragem O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A lista de favoritos ainda inclui Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após A Outra, seguido por Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Ethan Hawke (Blue Moon).
Além da categoria de Melhor Ator, a Variety prevê que O Agente Secreto também deverá receber indicações em Melhor Direção, Roteiro Original e Melhor Filme. O longa já conquistou prêmios no Festival de Cannes deste ano, incluindo Melhor Ator para Moura e Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho.
Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto é um thriller político que acompanha Marcelo, especialista em tecnologia que retorna à cidade em busca de paz, mas logo percebe que o Recife está longe de ser o refúgio que ele esperava.
O elenco conta ainda com Maria Fernanda Cândido (Terra Nostra), Gabriel Leone (Dom), Isabél Zuaa (O Nó do Diabo) e Alice Carvalho (Cangaço Novo). A estreia do filme nos cinemas brasileiros está marcada para o dia 6 de novembro.