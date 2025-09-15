Whindersson ironiza apuração sobre contrato de R$ 11 milhões: “A papuda me espera”

O humorista e influenciador Whindersson Nunes reagiu nesta segunda-feira à publicação de uma reportagem da coluna sobre o contrato de R$ 11 milhões de uma empresa dele com o governo do Piauí.

“A papuda me espera”, escreveu ele numa postagem na rede social X (antigo Twitter). A referência é a um antigo vídeo viral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em que ele dizia

“Tem que prender, eu moro em Barueri, sejam rápidos eu não aguento mais”, disse em outro post na rede social X (antigo Twitter).

Como mostrou a reportagem, a empresa Tron Atividades de Apoio à Educação tem um contrato de R$ 11 milhões com o governo do Estado para oferecer cursos de robótica nas escolas estaduais.

Uma representação aceita pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí em fevereiro deste ano questiona o fato do contrato ter sido feito por meio de uma dispensa de licitação, já que existem outras empresas no Brasil aptas a oferecer o mesmo serviço. Em fevereiro, o conselheiro Kleber

A empresa de Whindersson se chama Tron Atividades de Apoio à Educação Ltda, e visa o fornecimento de materiais e treinamento para o ensino de robótica na rede pública piauiense.

Whindersson Nunes na Feira de Robótica da secretaria de Educação do Piauí

O contrato é de 19 de agosto passado, e foi firmado sem licitação. O valor original do contrato era de R$ 4,99 milhões, mas foi aditado e está atualmente em R$ 11 milhões.

As informações sobre a representação no TCE-PI foram reveladas pelo jornalista José Ribas Neto, de Teresina (PI), e confirmadas pela coluna.

Whindersson Nunes e a Secretaria de Educação do Piauí foram procurados no começo da tarde desta segunda-feira (15/9), mas ainda não houve resposta. A reportagem será atualizada com as manifestações assim que forem enviadas.

Em dezembro deste ano, a Secretaria de Educação do Piauí realizou um evento para comemorar “os avanços no ensino de robótica” na rede estadual. Inicialmente, o contrato previa a entrega de 15 mil kits, além da certificação de professores.

TCE analisa possível favorecimento à firma de Whindersson

De acordo com a representação, a Secretaria de Educação do Piauí teria favorecido indevidamente a empresa de Whindersson Nunes ao firmar o contrato sem fazer licitação, uma vez que existem outras empresas aptas a fornecer o mesmo serviço.

“O próprio Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado pela SEDUC-PI reconhece a existência de outras empresas qualificadas para prestar o mesmo serviço, evidenciando que havia possibilidade de concorrência”, diz um trecho do relatório do TCE-PI sobre a representação.

“A SEDUC favoreceu indevidamente a TRON ao justificar a contratação direta com argumentos supervalorizados sobre sua qualificação técnica, sem permitir que outras empresas apresentassem propostas”, diz o documento.