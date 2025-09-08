Whindersson revela motivo de ter dado fim ao casamento com Luísa Sonza

Escrito por Metrópoles
Whindersson Nunes concedeu uma entrevista nessa segunda-feira (8/9) ao programa De Frente Com Blogueirinha. Durante o bate-papo com a influenciadora, o humorista falou abertamente sobre o fim de seu casamento com a cantora Luísa Sonza.

O ex-casal iniciou o relacionamento em 2016, oficializou a união em 2018 e se separou em 2020.

Logo após o término, começaram a circular rumores de que Luísa teria se envolvido com o cantor Vitão enquanto ainda era casada com Whindersson, boatos que foram desmentidos diversas vezes tanto por ela quanto pelo humorista.

Na entrevista, o comediante explicou que o fim da relação aconteceu de forma amigável.

Ele contou que, ao tomar conhecimento dessas especulações, chegou a conversar com a ex-esposa para saber se havia algum interesse anterior no cantor. Segundo Whindersson, Luísa negou.

Expôs o motivo do término

Questionado sobre o motivo que o levou a encerrar a relação, Whindersson afirmou: “A gente não tinha mais aquela coisa de casado, pareciam dois primos conversando dentro de casa.”

O comediante disse que os dois chegaram a conversar sobre o desgaste do casamento: “Ela estava no começo da carreira, trabalhando muito e saía muito. A gente demorava a se ver, eu viajava muito também, e aí foi ficando sem graça.”

O humorista acrescentou ainda que sentia estar atrapalhando os planos profissionais da ex: “Eu senti que estava dando uma travada, ela queria fazer mais coisas.”

Whindersson diz que foi ele quem terminou com Luísa Sonza e fala sobre polêmica do clipe com Vitão:

“Eu perguntei pra ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que “não”, que era só trabalho”. pic.twitter.com/P4SvOspQS3

— QG do POP (@QGdoPOP) September 9, 2025

