Whindersson revela motivo de ter dado fim ao casamento com Luísa Sonza

Whindersson Nunes concedeu uma entrevista nessa segunda-feira (8/9) ao programa De Frente Com Blogueirinha. Durante o bate-papo com a influenciadora, o humorista falou abertamente sobre o fim de seu casamento com a cantora Luísa Sonza.
O ex-casal iniciou o relacionamento em 2016, oficializou a união em 2018 e se separou em 2020.
Leia também
-
Fã de Whindersson Nunes tem “piripaque” ao conhecer o humorista
-
Psicólogo explica superdotação revelada por Whindersson Nunes
-
Luísa Sonza comemora projeto com Mariah Carey: “Nunca imaginei”
-
Luísa Sonza explica decisão de não bancar salão para avó
Falou sobre os rumores envolvendo Vitão
Logo após o término, começaram a circular rumores de que Luísa teria se envolvido com o cantor Vitão enquanto ainda era casada com Whindersson, boatos que foram desmentidos diversas vezes tanto por ela quanto pelo humorista.
Na entrevista, o comediante explicou que o fim da relação aconteceu de forma amigável.
Ele contou que, ao tomar conhecimento dessas especulações, chegou a conversar com a ex-esposa para saber se havia algum interesse anterior no cantor. Segundo Whindersson, Luísa negou.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Luísa Sonza em show no Funn Festival, em Brasília
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 6
Luisa Sonza
Reprodução3 de 6
Luísa Sonza
Instagram/Reprodução4 de 6
Whindersson Nunes
Reprodução5 de 6
Whindersson Nunes.
Reprodução/Redes sociais.6 de 6
Whindersson Nunes.
Reprodução.
Expôs o motivo do término
Questionado sobre o motivo que o levou a encerrar a relação, Whindersson afirmou: “A gente não tinha mais aquela coisa de casado, pareciam dois primos conversando dentro de casa.”
O comediante disse que os dois chegaram a conversar sobre o desgaste do casamento: “Ela estava no começo da carreira, trabalhando muito e saía muito. A gente demorava a se ver, eu viajava muito também, e aí foi ficando sem graça.”
O humorista acrescentou ainda que sentia estar atrapalhando os planos profissionais da ex: “Eu senti que estava dando uma travada, ela queria fazer mais coisas.”
Whindersson diz que foi ele quem terminou com Luísa Sonza e fala sobre polêmica do clipe com Vitão:
“Eu perguntei pra ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que “não”, que era só trabalho”. pic.twitter.com/P4SvOspQS3
— QG do POP (@QGdoPOP) September 9, 2025