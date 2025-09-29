29/09/2025
Willian sofre lesão grave e preocupa o Grêmio na reta final do Brasileirão

O Grêmio confirmou, nesta segunda-feira (29/9), que o meia Willian sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito. O jogador se lesionou durante a vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, no último domingo (28/9), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda no primeiro tempo, o atleta precisou ser substituído e iniciou tratamento no banco de reservas, mas exames posteriores diagnosticaram a gravidade da lesão.

Segundo apuração da ESPN, o tempo de recuperação pode variar de seis a oito semanas em caso de tratamento convencional. No entanto, o clube e o jogador também avaliam a possibilidade de intervenção cirúrgica, o que poderia encerrar a participação do meia na temporada.

Willian, de 37 anos, vinha sendo uma das novidades do elenco comandado por Mano Menezes. Desde a chegada ao Imortal, chamou atenção com bom desempenho em seus primeiros três jogos. Agora, será desfalque em um momento decisivo do Campeonato Brasileiro, no qual o Grêmio busca se firmar nas rodadas finais.

