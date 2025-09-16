Xabi Alonso diz que Vini Jr. não deve “se ofender” por ser reserva

O Real Madrid estreou com vitória na Champions League, nesta terça-feira (16/9). O time merengue enfrentou o Olympique de Marseille e venceu os franceses por 2 x 1, de virada, com ambos gols marcados de pênalti por Mbappé. Para a surpresa dos torcedores, o técnico Xabi Alonso optou por iniciar com Vinícius Júnior no banco de reservas.

O atacante entrou no segundo tempo e sofreu o pênalti que garantiu o gol decisivo. Após a partida, Alonso explicou a decisão e ressaltou que o camisa 7 segue sendo importante para a equipe:

“Estamos em um momento muito exigente e precisamos de todos conectados. Vinícius, Mastantuono, Rodrygo… Ninguém precisa se sentir ofendido por ficar no banco. Vini entrou bem, as mudanças estão tendo um impacto muito bom nos jogos”, afirmou o espanhol em coletiva.

Vinícius ainda não completou 90 minutos em nenhum jogo da temporada. Na segunda rodada do Campeonato Espanhol, começou no banco e entrou no lugar de Rodrygo. Nas demais partidas, foi titular, mas sempre substituído.

Questionado se conversou com o brasileiro sobre a situação, Alonso evitou dar detalhes. “Se conversei com Vinícius? Quando há conversas privadas, isso fica em Valdebebas (CT do Real Madrid)”, disse o técnico.

Apesar de não viver sua melhor fase no clube, Vini segue prestigiado no elenco merengue. O volante uruguaio Federico Valverde fez questão de elogiar o companheiro.

“Sabemos a classe de jogador que é o Vini. Tê-lo concentrado, rendendo ao máximo, é bom para todos. Que ele demonstre essa atitude quando entrar em campo, que entre com garra, quando tiver que jogar, não importa quantos minutos. Para nós é um líder e um exemplo” declarou o uruguaio.

O Real Madrid volta a jogar pela Champions League no duelo diante do Kairat, no dia 30 de setembro, no Ortalyq Stadium, às 13h45 (horário de Brasília).