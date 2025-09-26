Xabi Alonso elogia Vini Jr antes de clássico contra Atlético de Madrid

O Real Madrid terá o clássico contra o Atlético de Madrid, neste sábado (30/9), às 11h15 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Antes do duelo, Xabi Alonso elogiou Vini Jr.
“O Vini é essencial para nós. Gostei do que ele fez outro dia. Gosto de vê-lo sorrir. E para nós, a preparação será a mesma”, disse o técnico do Real Madrid.
O treinador espanhol foi questionado se conversará com o brasileiro sobre o histórico de ofensas racistas de torcedores do Atleti contra o camisa sete.
“Não devemos nos esquivar do que aconteceu. Temos que estar preparados para o que temos. Para as armas que temos”, opinou.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Vini Jr., jogador do Real Madrid e da Seleção.
Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images2 de 3
David S. Bustamante/Real Madrid via Getty Images3 de 3
Getty Images
“Clássicos são sempre especiais. Você já sente a atmosfera na região nos dias que antecedem. Amanhã, quando você sabe o que está em jogo, isso te motiva ainda mais. Esperamos uma atmosfera forte amanhã”, completou.
Leia também
-
Vini Jr. responde comentário de Virginia e detalhe chama atenção
-
Endrick quer permanecer no Real Madrid e clube não deseja emprestá-lo
Números de Vini Jr, na temporada 2025/26
- 7 jogos
- 3 gols
- 3 assistências
- 6 participações em gols
- Média de 73 minutos para participar de um gol