26/09/2025
Universo POP
Xabi Alonso elogia Vini Jr antes de clássico contra Atlético de Madrid

O Real Madrid terá o clássico contra o Atlético de Madrid, neste sábado (30/9), às 11h15 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Antes do duelo, Xabi Alonso elogiou Vini Jr.

O Vini é essencial para nós. Gostei do que ele fez outro dia. Gosto de vê-lo sorrir. E para nós, a preparação será a mesma”, disse o técnico do Real Madrid.

O treinador espanhol foi questionado se conversará com o brasileiro sobre o histórico de ofensas racistas de torcedores do Atleti contra o camisa sete.

“Não devemos nos esquivar do que aconteceu. Temos que estar preparados para o que temos. Para as armas que temos”, opinou.

“Clássicos são sempre especiais. Você já sente a atmosfera na região nos dias que antecedem. Amanhã, quando você sabe o que está em jogo, isso te motiva ainda mais. Esperamos uma atmosfera forte amanhã”, completou.

Números de Vini Jr, na temporada 2025/26

  • 7 jogos
  • 3 gols
  • 3 assistências
  • 6 participações em gols
  • Média de 73 minutos para participar de um gol

 

