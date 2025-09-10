Xapuri recebe R$ 4,5 milhões em emenda da deputada Meire Serafim para obras de pavimentação

O município de Xapuri foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 4,5 milhões, destinada pela deputada federal Meire Serafim. O recurso já foi pago e será aplicado em pavimentação asfáltica e adequação de vias, melhorando a infraestrutura urbana e beneficiando diretamente a população.

Segundo a parlamentar, o investimento representa um avanço importante para a cidade.

“Estamos falando de obras que vão além do asfalto: significam ruas mais seguras, bairros valorizados, mobilidade facilitada e melhores condições para moradores, trabalhadores, estudantes e produtores locais”, ressaltou Meire.

A deputada destacou ainda que a conquista é fruto de seu mandato em Brasília.

“Esse resultado reforça nosso compromisso com os acreanos. Continuaremos trabalhando para garantir mais desenvolvimento e qualidade de vida para os municípios do nosso estado”, afirmou.

Com o aporte financeiro, a expectativa é que a Prefeitura de Xapuri dê início em breve às obras, que vão atender a uma demanda antiga da população e impulsionar o crescimento da cidade.