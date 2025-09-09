Xbox Game Pass vale a pena em 2025? Prós, contras, planos e dicas

O Xbox Game Pass segue como um dos serviços de assinatura mais fortes dos games: acesso imediato a um catálogo grande, lançamentos no primeiro dia (no plano certo) e opção de jogar via nuvem. Abaixo, um guia direto para decidir se vale a pena assinar em 2025.

O que é

Serviço por assinatura mensal da Microsoft (desde 2017) que dá acesso a uma biblioteca de jogos no Xbox Series X|S, Xbox One e PC. No plano adequado, também permite jogar por streaming (Xbox Cloud Gaming), inclusive em PCs modestos e celular.

Planos e preços mensais (Brasil)

Game Pass Core — R$ 34,99

Multiplayer online + catálogo essencial (≈ 40–50 jogos).

Game Pass Standard — R$ 44,99

Tudo do Core + catálogo maior (≈ 300 jogos), sem lançamentos no dia 1.

Game Pass Ultimate — R$ 59,99

Catálogo mais amplo (≈ 450–500), lançamentos no dia 1 , EA Play, benefícios e Cloud Gaming .

PC Game Pass — R$ 35,99

Biblioteca de PC (≈ 450) + EA Play. Incluso no Ultimate.

Benefícios principais

Descontos (até 20%) para comprar jogos do catálogo.

Perks : pacotes e cosméticos em jogos; parcerias promocionais sazonais.

Cloud Gaming (Ultimate): jogue por streaming sem instalar.

Retrocompatibilidade: clássicos do Xbox 360 e do Xbox original no catálogo.

Catálogo: quantidade e qualidade

Core : foco em jogos duradouros e multiplayer/co-op (ex.: Stardew Valley, Vampire Survivors, Grounded, TMNT: Shredder’s Revenge). Bom custo-benefício para começar.

Standard : biblioteca ampla com sucessos recentes (mas não do “dia 1”), AAA e indies de destaque. Pode gerar FOMO em lançamentos.

Ultimate: inclui os “day one” (títulos dos Xbox Game Studios e acordos de terceiros) e EA Play. É onde estão os jogos mais “quentes” do momento.

Prós

Custo-benefício alto : centenas de jogos por uma fração do preço de um AAA.

Descoberta : variedade grande facilita testar gêneros e franquias.

Lançamentos no dia 1 (Ultimate): acesso imediato aos jogos mais aguardados.

Cloud Gaming (Ultimate): mobilidade e menos dependência de hardware.

Retrocompatibilidade: clássicos fáceis de acessar.

Contras

Multiplayer pago em jogos não-free-to-play (precisa, no mínimo, do Core).

Saídas do catálogo : jogos entram e saem; às vezes o aviso é em curto prazo.

Degrau entre Standard e Ultimate : sem “day one” no Standard.

Preço pode pesar se houver novos aumentos; não há desconto anual oficial.

Biblioteca não é “sua”: cancelar assinatura = perder acesso.

Game Pass x PS Plus (visão rápida)

Intermediário : Game Pass Standard e PS Plus Extra são parecidos (catálogo amplo, sem lançamentos “day one” na regra).

Topo: Game Pass Ultimate leva vantagem com lançamentos no dia 1 e Cloud Gaming no Brasil. A PS Plus Deluxe/Premium não oferece “day one” como padrão e o streaming da Sony não está disponível oficialmente aqui.

Vale a pena em 2025?

Para quem quer lançamentos e variedade máxima : Ultimate vale muito a pena. É o pacote “sem erro”, com custo-benefício forte e mobilidade via nuvem.

Para começar barato e jogar online : Core atende bem, com catálogo essencial divertido e multiplayer habilitado.

Para quem não faz questão de “day one”: Standard é sólido, mas muitos vão preferir guardar esse valor e alternar meses de Ultimate (ativando apenas quando houver lançamentos de interesse).

Dica prática

Assine por meses: ative o Ultimate em períodos com lançamentos que você quer jogar; pause quando não precisar. Assim, você turbina o custo-benefício ao longo do ano.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet