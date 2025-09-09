Xbox Game Pass vale a pena em 2025? Prós, contras, planos e dicas

O Xbox Game Pass segue como um dos serviços de assinatura mais fortes dos games: acesso imediato a um catálogo grande, lançamentos no primeiro dia (no plano certo) e opção de jogar via nuvem. Abaixo, um guia direto para decidir se vale a pena assinar em 2025.
O que é
Serviço por assinatura mensal da Microsoft (desde 2017) que dá acesso a uma biblioteca de jogos no Xbox Series X|S, Xbox One e PC. No plano adequado, também permite jogar por streaming (Xbox Cloud Gaming), inclusive em PCs modestos e celular.
Planos e preços mensais (Brasil)
-
Game Pass Core — R$ 34,99
Multiplayer online + catálogo essencial (≈ 40–50 jogos).
-
Game Pass Standard — R$ 44,99
Tudo do Core + catálogo maior (≈ 300 jogos), sem lançamentos no dia 1.
-
Game Pass Ultimate — R$ 59,99
Catálogo mais amplo (≈ 450–500), lançamentos no dia 1, EA Play, benefícios e Cloud Gaming.
-
PC Game Pass — R$ 35,99
Biblioteca de PC (≈ 450) + EA Play. Incluso no Ultimate.
Benefícios principais
-
Descontos (até 20%) para comprar jogos do catálogo.
-
Perks: pacotes e cosméticos em jogos; parcerias promocionais sazonais.
-
Cloud Gaming (Ultimate): jogue por streaming sem instalar.
-
Retrocompatibilidade: clássicos do Xbox 360 e do Xbox original no catálogo.
Catálogo: quantidade e qualidade
-
Core: foco em jogos duradouros e multiplayer/co-op (ex.: Stardew Valley, Vampire Survivors, Grounded, TMNT: Shredder’s Revenge). Bom custo-benefício para começar.
-
Standard: biblioteca ampla com sucessos recentes (mas não do “dia 1”), AAA e indies de destaque. Pode gerar FOMO em lançamentos.
-
Ultimate: inclui os “day one” (títulos dos Xbox Game Studios e acordos de terceiros) e EA Play. É onde estão os jogos mais “quentes” do momento.
Prós
-
Custo-benefício alto: centenas de jogos por uma fração do preço de um AAA.
-
Descoberta: variedade grande facilita testar gêneros e franquias.
-
Lançamentos no dia 1 (Ultimate): acesso imediato aos jogos mais aguardados.
-
Cloud Gaming (Ultimate): mobilidade e menos dependência de hardware.
-
Retrocompatibilidade: clássicos fáceis de acessar.
Contras
-
Multiplayer pago em jogos não-free-to-play (precisa, no mínimo, do Core).
-
Saídas do catálogo: jogos entram e saem; às vezes o aviso é em curto prazo.
-
Degrau entre Standard e Ultimate: sem “day one” no Standard.
-
Preço pode pesar se houver novos aumentos; não há desconto anual oficial.
-
Biblioteca não é “sua”: cancelar assinatura = perder acesso.
Game Pass x PS Plus (visão rápida)
-
Intermediário: Game Pass Standard e PS Plus Extra são parecidos (catálogo amplo, sem lançamentos “day one” na regra).
-
Topo: Game Pass Ultimate leva vantagem com lançamentos no dia 1 e Cloud Gaming no Brasil. A PS Plus Deluxe/Premium não oferece “day one” como padrão e o streaming da Sony não está disponível oficialmente aqui.
Vale a pena em 2025?
-
Para quem quer lançamentos e variedade máxima: Ultimate vale muito a pena. É o pacote “sem erro”, com custo-benefício forte e mobilidade via nuvem.
-
Para começar barato e jogar online: Core atende bem, com catálogo essencial divertido e multiplayer habilitado.
-
Para quem não faz questão de “day one”: Standard é sólido, mas muitos vão preferir guardar esse valor e alternar meses de Ultimate (ativando apenas quando houver lançamentos de interesse).
Dica prática
Assine por meses: ative o Ultimate em períodos com lançamentos que você quer jogar; pause quando não precisar. Assim, você turbina o custo-benefício ao longo do ano.
Fonte: Tech Tudo
Redigido por ContilNet