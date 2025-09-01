Xi Jinping defende “governança global” em cúpula com Putin e Modi

O presidente da China, Xi Jinping (à direita na imagem), defendeu, nesta segunda-feira (1/9), uma nova “governança global mais justa e equitativa”. A fala do líder chinês se deu ao final da cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), conhecida como cúpula de Xangai.

O evento reuniu líderes mundiais, entre eles, Vladimir Putin (Rússia) e Narendra Modi (Índia, à esquerda na imagem) ao longo desse final de semana na cidade de Tianjin, na China.

Cúpula de Xangai

O evento marcou o encontro do presidente chinês Xi Jinping com o líder russo Vladimir Putin, além de outros nomes da política internacional, como o primeiro-ministro da Índia, Narendra Mod

O bloco de cooperação política, econômica e militar reúne nove países: China, Índia, Irã, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro, Xi vai presidir a reunião do conselho de chefes de Estado da OSC, e terá reuniões bilaterais com líderes.

Em entrevista à agência de notícias chinesa Xinhua, o presidente Vladimir Putin defendeu que a organização “aumente seu potencial para responder aos desafios e ameaças modernos”. Ele também defendeu aliança com a China nas esferas políticas e econômicas.

O presidente chinês pediu aos membros que avancem com medidas sólidas “para um futuro melhor”.

“Devemos defender um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, além de tornar o sistema de governança global mais justo e equitativo”, acrescentou.

Xi Jiping também pediu aos estados-membros que “permaneçam fiéis à missão fundadora da organizaqção e promovam seu desenvolvimento sólido e sustentado com maior determinação e medidas mais práticas”

“Os estados-membros da OCS são todos amigos e parceiros”, disse ele.

3 imagens

Presidente da China, Xi Jinping (D), indica o caminho para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) de 2025, no Centro de Convenções e Exposições Meijiang, em Tianjin, China

Suo Takekuma – Pool/Getty Images 2 de 3

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin (E), e com o presidente da China, Xi Jinping, antes da Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) de 2025, no Centro de Convenções e Exposições Meijiang, em Tianjin, China.

3 de 3

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi (D), caminha ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX)

Suo Takekuma – Pool/Getty Images

Ainda de acordo com o presidente chinês, os estados-membros foram pioneiros ao apresentar uma visão de governança global baseada em ampla consulta e contribuição conjunta, visando o benefício compartilhado e promovendo o “verdadeiro multilateralismo”.

Durante o discurso, ele também anunciou que a China fornecerá 2 bilhões de yuans em subsídios aos estados-membros da OCS neste ano e concederá mais 10 bilhões de yuans em empréstimos aos bancos-membros do Consórcio Interbancário da OCS nos próximos três anos.

A cúpula ocorreu no momento em que os Estados Unidos, de Donald Trump, travam uma guerra tarifária com países, enquanto a China busca ampliar alianças. O encontro também antecede o desfile militar em homenagem ao 80º aniversário da Vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra Antifascista Mundial.