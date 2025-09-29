29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Xixi sai caro: casal paga R$ 50 mil de fiança após ser preso no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
xixi-sai-caro:-casal-paga-r$-50-mil-de-fianca-apos-ser-preso-no-df

Um casal foi preso após uma mulher, passageira de uma Land Rover Defender, descer do veículo no meio da via que liga o Eixo Monumental à Esplanada dos Ministérios, tirar a roupa e urinar na rua. Na delegacia, a fiança foi estipulada em R$ 50 mil.

A coluna Na Mira apurou que a fiança da passageira foi fixada em R$ 20 mil. Ela deixou a prisão após pagar R$ 13 mil. Já o motorista, que estava embriagado, segue preso. A fiança dele foi estipulada em R$ 30 mil.

Leia também

Além desse episódio, a mulher também xingou um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O caso ocorreu na noite desse sábado (27/9).

Entenda o caso:

  • Após a mulher urinar no meio da rua, os militares se aproximaram do carro e constataram que tanto a mulher quanto o motorista estavam embriagados.
  • Segundo o soldado Fructuoso, do 6º BPM, o motorista do carro de luxo se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

3 imagensFechar modal.1 de 3

Material cedido ao Metrópoles2 de 3

Material cedido ao Metrópoles3 de 3

Material cedido ao Metrópoles

Desobediência e xingamentos

No local, a mulher, que optou por acompanhar o motorista, se alterou na presença de policiais civis, deixou de obedecer ordens e xingou o delegado plantonista.

A confusão resultou na prisão dela por desacato, desobediência e por entregar veículo a pessoa embriagada – uma vez que o carro está no nome da mulher. O motorista foi preso por dirigir bêbado.

A coluna apurou que o condutor do carro é natural da Paraíba. A passageira é moradora de Brasília. O casal não indicou o telefone de conhecidos para que policiais pudessem comunicar a prisão. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost