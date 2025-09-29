Xixi sai caro: casal paga R$ 50 mil de fiança após ser preso no DF

Um casal foi preso após uma mulher, passageira de uma Land Rover Defender, descer do veículo no meio da via que liga o Eixo Monumental à Esplanada dos Ministérios, tirar a roupa e urinar na rua. Na delegacia, a fiança foi estipulada em R$ 50 mil.

A coluna Na Mira apurou que a fiança da passageira foi fixada em R$ 20 mil. Ela deixou a prisão após pagar R$ 13 mil. Já o motorista, que estava embriagado, segue preso. A fiança dele foi estipulada em R$ 30 mil.

Além desse episódio, a mulher também xingou um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O caso ocorreu na noite desse sábado (27/9).

Entenda o caso:

Após a mulher urinar no meio da rua, os militares se aproximaram do carro e constataram que tanto a mulher quanto o motorista estavam embriagados.

Segundo o soldado Fructuoso, do 6º BPM, o motorista do carro de luxo se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Desobediência e xingamentos

No local, a mulher, que optou por acompanhar o motorista, se alterou na presença de policiais civis, deixou de obedecer ordens e xingou o delegado plantonista.

A confusão resultou na prisão dela por desacato, desobediência e por entregar veículo a pessoa embriagada – uma vez que o carro está no nome da mulher. O motorista foi preso por dirigir bêbado.

A coluna apurou que o condutor do carro é natural da Paraíba. A passageira é moradora de Brasília. O casal não indicou o telefone de conhecidos para que policiais pudessem comunicar a prisão. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.