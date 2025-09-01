Yago Dora é campeão mundial de surfe após vitória em Fiji

Título brasileiro nas águas de Cloudbreak, Fiji. Nesta segunda-feira (1º/9), o brasileiro Yago Dora conquistou o título do Campeonato Mundial de Surfe. Aos 29 anos, ele derrotou o americano Griffin Colapinto na grande final ao somar 15,66. Ele foi o líder de toda a temporada regular e precisou de uma vitória para ficar com o troféu.

YAGO DORA É O CAMPEÃO MUNDIAL!!!!! UM FEITO INÉDITO NA CARREIRA DE UM DOS SURFISTAS MAIS COMPLETOS DO MUNDO. AQUI É BRASIL, A TAÇA DO MUNDO É NOSSA! A TEMPESTADE NÃO PARA #WSLBrasil #BrasilNoWSLFinals #WSLFinalsFiji pic.twitter.com/VElXy8VUOc — WSL Brasil (@WSLBrasil) September 2, 2025

Colapinto precisava vencer o primeiro confronto contra Dora para levar a decisão para uma melhor de três. A primeira onda foi de Griffin, que somou 5,17. Entretanto, o representante do país verde e amarelo conseguiu uma bela manobra, somou 7,33 e pulou para a primeira colocação.

Na sequência, Dora conquistou uma nota 3,50 e ficou tranquilo na decisão. Faltando 20 minutos para o fim da bateria, porém, o americano conseguiu um 6,33 e assumiu a liderança. Dora, mostrando por que era líder na temporada, fez outra linda manobra e somou 8,33.

Perdendo de 15,66 a 11,50, Griffin tentou de tudo, mas não conseguiu a dianteira. Ele precisava de 9,33, não conseguiu e o título ficou com Yago Dora.

Agora, Yago se junta a Gabriel Medina, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira. Nos últimos onze anos, o Brasil conseguiu oito títulos da maior e mais importante competição do surfe internacional. Somente nos anos de 2016, 2017 e 2023 o título não foi para um brasileiro.