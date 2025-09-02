Yago Dora estabelece domínio brasileiro no surfe. Relembre campeões

Yago Dora foi o quinto brasileiro a conquistar o título do Campeonato Mundial de Surfe. O brasileiro ficou com o título após superar o americano Griffin Colapinto na final, ao somar 15,66 pontos em Cloudbreak, Fiji. Com mais essa conquista, a geração apelidada de “Brazilian Storm” levou oito títulos da WSL, confirmando o domínio do Brasil na modalidade.
O Metrópoles relembra quais foram os outros quatro brasileiros que levantaram o título da principal competição da modalidade.
O primeiro título brasileiro foi conquistado em 2014, por Gabriel Medina. O paulista de São Sebastião conquistou três etapas daquela temporada e fechou a última etapa na segunda colocação, o que lhe garantiu o título.
Yago Dora
Yago Dora
Gabriel Medina
Gabriel Medina
Adriano de Souza
Adriano de Souza
Ítalo Ferreira
Ítalo Ferreira
Filipe Toledo
Filipe Toledo
Thiago Diz/World Surf League via Getty Images
No ano seguinte, foi a vez de Adriano de Souza. O “Mineirinho” levantou o caneco na última etapa, em dezembro daquele ano, no Havaí. Depois, o Brasil voltou a subir no pódio com Gabriel Medina, em 2018. Já em 2019, Ítalo Ferreira foi o terceiro brasileiro a levar o título após vencer três etapas da temporada.
Em 2021, Gabriel Medina levou o tricampeonato. No ano seguinte, quem conquistou o protagonismo foi Filipe Toledo. O paulista de Ubatuba faturou o bicampeonato da competição, nos anos de 2022 e 2023.
Títulos brasileiros no WSL
- Gabriel Medina – 2014, 2018 e 2021
- Adriano de Souza – 2015
- Ítalo Ferreira – 2019
- Filipe Toledo – 2022
- Yago Dora – 2025