Yago Dora estabelece domínio brasileiro no surfe. Relembre campeões

Yago Dora foi o quinto brasileiro a conquistar o título do Campeonato Mundial de Surfe. O brasileiro ficou com o título após superar o americano Griffin Colapinto na final, ao somar 15,66 pontos em Cloudbreak, Fiji. Com mais essa conquista, a geração apelidada de “Brazilian Storm” levou oito títulos da WSL, confirmando o domínio do Brasil na modalidade.

O Metrópoles relembra quais foram os outros quatro brasileiros que levantaram o título da principal competição da modalidade.

Leia também

O primeiro título brasileiro foi conquistado em 2014, por Gabriel Medina. O paulista de São Sebastião conquistou três etapas daquela temporada e fechou a última etapa na segunda colocação, o que lhe garantiu o título.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Yago Dora

Ed Sloane/World Surf League via Getty Images 2 de 5

Gabriel Medina

Koji Hirano/Getty Images 3 de 5

Adriano de Souza

Joe Scarnici/Getty Images 4 de 5

Ítalo Ferreira

Kelly Cestari/WSL via Getty Images 5 de 5

Filipe Toledo

Thiago Diz/World Surf League via Getty Images

No ano seguinte, foi a vez de Adriano de Souza. O “Mineirinho” levantou o caneco na última etapa, em dezembro daquele ano, no Havaí. Depois, o Brasil voltou a subir no pódio com Gabriel Medina, em 2018. Já em 2019, Ítalo Ferreira foi o terceiro brasileiro a levar o título após vencer três etapas da temporada.

Em 2021, Gabriel Medina levou o tricampeonato. No ano seguinte, quem conquistou o protagonismo foi Filipe Toledo. O paulista de Ubatuba faturou o bicampeonato da competição, nos anos de 2022 e 2023.

Títulos brasileiros no WSL