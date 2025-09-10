Youtuber morre dias após maratona de jogo; havia dito dormir só “3 horas na semana”

Na Dong-hyun, youtuber sul-coreano conhecido como Daedo Library e com 1,4 milhão de inscritos, foi encontrado morto em casa no sábado (6/9), dois dias após uma maratona de jogos on-line. Em uma live de mais de cinco horas jogando Mabinogi, ele comentou que estava com o sono extremamente desregulado: “acho que dormi por cerca de três horas [na semana]”.

Segundo a polícia, acionada por um amigo após ele faltar a um compromisso, não há indícios de crime; a hipótese inicial é de morte por causas naturais, mas o caso segue em investigação. Na também havia participado da Semana de Moda de Seul, iniciada em 2 de setembro, e era citado como um dos pioneiros da transmissão on-line no país desde 2002.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet