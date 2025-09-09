Yuri Alberto mira retorno ao Corinthians após lesão: “Trabalho muito”

Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians em 2025, precisou passar por uma cirurgia em agosto e desfalcou o alvinegro durante o último mês. O atacante foi diagnosticado com uma hérnia inguinal e especialistas apontavam um possível retorno somente para novembro. Porém, o jogador já deve estar disponível para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Ele disse estar contente com o retorno e comentou sobre o período que esteve se recuperando no Departamento Médico (DM) do Corinthians.

“Me preparei bastante para poder estar de volta. A gente sabe que depois de uma cirurgia o retorno é um pouco complicado, mas estou me empenhando muito bem, trabalhando muito para que eu possa estar o mais rápido possível dentro das minhas melhores condições físicas”, disse o jogador.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Yuri Alberto tem 13 gols em 2025

Foto: Riquelve Nata / Sports Press Photo / Getty Images 2 de 5

O atacante é artilheiro do Corinthians

Reprodução/ X 3 de 5

Yuri Alberto retorna ao Corinthians na partida diante do Athletico-PR

Danilo Fernandes/Sports Press Photo/Getty Images 4 de 5

Yuri Alberto é atacante do Corinthians

Alexandre Schneider/Getty Images 5 de 5

O jogador é peça chave do time na temporada

Alexandre Schneider/Getty Images

Às vésperas da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o atacante falou sobre o importante resultado conquistado no jogo de ida e projetou a decisão que garante vaga para a semifinal:

“Uma vantagem importante porque a gente sabe que conseguir um resultado positivo fora de casa, ainda mais em um gramado bem complicado como é lá (Ligga Arena), e como foi o jogo lá, a gente tem essa grande vantagem. Mas a gente tem que continuar trabalhando para que a gente possa, as poucas chances que a gente tiver a gente poder ampliar esse grande resultado”, completou.

Yuri Alberto é artilheiro do Corinthians em 2025, com 13 gols marcados em 40 jogos, média de 0.33 gol por jogo. Quem aparece como vice-artilheiro é o holandês Memphis Depay com oito gols em 37 jogos.