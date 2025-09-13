Zambelli enfrenta dureza na prisão em Roma enquanto luta contra extradição

Os magistrados italianos, no entanto, têm insistido em manter a prisão, apontando fortes indícios de risco de fuga

Desde 29 de julho de 2025, a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) vive seu período mais delicado na vida política e pessoal. Detida no presídio de Rebibbia, em Roma, ela aguarda o processo de extradição em condições bem diferentes daquelas que imaginava ao buscar a cidadania italiana. A prisão, que inicialmente parecia temporária, tem se prolongado diante das negativas sucessivas da Justiça italiana aos pedidos de liberdade provisória ou de prisão domiciliar.

Um laudo médico encomendado pela Justiça avaliou o estado de saúde da deputada e confirmou transtornos de sono, crises de depressão/ Foto: Reprodução

Zambelli divide uma cela na ala feminina de detenção provisória, onde já conviveu com diferentes detentas em esquema de rodízio. Embora haja certa rotina no local, com acesso a novelas e programas de entretenimento, sua defesa afirma que ela enfrenta dificuldades sérias de saúde. Portadora da síndrome de Ehlers-Danlos, condição genética que compromete a produção de colágeno, a deputada teria deixado de tomar a medicação necessária e chegou a desmaiar três vezes em apenas uma semana, segundo relatos de seus advogados.

Os magistrados italianos, no entanto, têm insistido em manter a prisão, apontando fortes indícios de risco de fuga. Entre os argumentos usados pela Corte de Apelação de Roma estão o fato de que Zambelli viajou legalmente para a Itália logo após a condenação no Brasil, a demonstração explícita de falta de confiança no Judiciário brasileiro e a circunstância de ter sido localizada escondida em Roma. Esses fatores, segundo a decisão, reforçam a necessidade de mantê-la atrás das grades enquanto o processo de extradição segue em andamento.

Um laudo médico encomendado pela Justiça avaliou o estado de saúde da deputada e confirmou transtornos de sono, crises de depressão e necessidade de acompanhamento psiquiátrico e neurológico. Mesmo assim, o documento concluiu que ela possui condições de permanecer no regime prisional normal, já que o sistema de Rebibbia dispõe de estrutura mínima para atendimentos.

A expectativa de Zambelli era contar com apoio da direita italiana e com a dupla cidadania para conseguir um tratamento diferenciado, mas essas esperanças não se concretizaram. No Brasil, a repercussão política de sua prisão também não ganhou a força que aliados imaginavam, e líderes do PL reconhecem que a situação da parlamentar se tornou mais complicada do que o previsto, sem grandes demonstrações de solidariedade de figuras políticas italianas até agora.

 

