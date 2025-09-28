Zé Felipe e Ludmilla lideram ranking de engajamento no TikTok; confira a lista

Zé Felipe, Ludmilla e Léo Santana lideraram o ranking de artistas brasileiros com maior média de visualizações no TikTok, em agosto deste ano. O levantamento é da plataforma Zeeng, que analisou o perfil de 996 músicos do país. E o portal LeoDias te conta quais são os 20 nomes mais bem classificados no ranking, com Gusttavo Lima, Luísa Sonza, Leonardo, Simone Mendes, Alok e muitos outros.
No pódio, Zé Felipe aparece em primeiro lugar com 1,8 milhão de views por post, seguido de perto por Ludmilla, com 1,7 milhão, enquanto Léo Santana fecha o Top 3 com 1,3 milhão.
O levantamento mostrou que há uma diversidade entre os gêneros escutados pelos brasileiros. Do sertanejo ao funk, do rap ao pagode, a lista do Top 20 se mostrou diversificada e com nomes em ascensão e já consagrados no mercado nacional.
Confira a lista a seguir: