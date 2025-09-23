Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance

O cantor Zé Felipe, 27, publicou nas redes sociais uma foto da noite de jogos que teve com a cantora Ana Castela, 21, em meio a rumores de um romance entre os dois.

Nos stories do Instagram, Zé Felipe colocou uma foto de Ana junto a uma amiga que estava bebendo. Ele utilizou um emoji de coração para registrar a imagem.

Ana Castela já havia publicado vídeos da noite dos dois jogando “Imagem & Ação” ao lado de amigos.

Os boatos de que Ana Castela e Zé Felipe estariam vivendo um romance após o término recente do cantor com Virginia começaram a circular em julho deste ano. Na época, os dois negaram qualquer tipo de envolvimento romântico e revelaram o lançamento de uma música juntos: “Só Quero Você”.

Na última quarta-feira (17), o cantor Leonardo, pai de Zé Felipe, publicou uma foto ao lado de Ana Castela, com a legenda “visita do dia”, aumentando os burburinhos sobre um relacionamento entre a voz de “Nosso Quadro” e o ex de Virginia Fonseca.

Ana também compartilhou a foto, e escreveu: “Fazendo uma propaganda de graça para Cabaré”.